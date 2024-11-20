https://ria.ru/20241120/npz-1984863008.html

"Лукойл" опроверг сообщения об остановке Нижегородского НПЗ

"Лукойл" опроверг сообщения об остановке Нижегородского НПЗ - РИА Новости, 20.11.2024

"Лукойл" опроверг сообщения об остановке Нижегородского НПЗ

Сообщения в западных СМИ об остановке Нижегородского НПЗ являются фейком, завод работает в штатном режиме по плановому графику, сообщил "Лукойл". РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:26

2024-11-20T16:26

2024-11-20T16:26

экономика

лукойл

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сообщения в западных СМИ об остановке Нижегородского НПЗ являются фейком, завод работает в штатном режиме по плановому графику, сообщил "Лукойл". Западные СМИ во вторник сообщили о якобы приостановке работы Нижегородский НПЗ "Лукойла" – "Нижегороднефтеоргсинтеза" – из-за неисправности одной из двух установок каталитического крекинга с 13 ноября. "Появившаяся в некоторых СМИ информация об остановке Нижегородского НПЗ является абсолютным фейком. Это – очередная фальшивка, вброшенная в общественное пространство, на которую клюнули уважаемые мировые издания, а также подхватили, не перепроверив, и некоторые крупные российские издания", - говорится в пресс-релизе компании. "Официально заявляем, что Нижегородский НПЗ не был закрыт на ремонт, он работает в штатном режиме и по запланированному производственному графику", – подчеркнули в "Лукойле". Уточняется, что первая и вторая установки каталитического крекинга работают в рамках плановой производственной программы предприятия.

https://ria.ru/20241026/oproverzhenie-1980301927.html

https://ria.ru/20240926/siyyarto-1974744164.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, лукойл