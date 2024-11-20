https://ria.ru/20241120/npz-1984863008.html
"Лукойл" опроверг сообщения об остановке Нижегородского НПЗ
"Лукойл" опроверг сообщения об остановке Нижегородского НПЗ - РИА Новости, 20.11.2024
"Лукойл" опроверг сообщения об остановке Нижегородского НПЗ
Сообщения в западных СМИ об остановке Нижегородского НПЗ являются фейком, завод работает в штатном режиме по плановому графику, сообщил "Лукойл". РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:26
2024-11-20T16:26
2024-11-20T16:26
экономика
лукойл
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сообщения в западных СМИ об остановке Нижегородского НПЗ являются фейком, завод работает в штатном режиме по плановому графику, сообщил "Лукойл". Западные СМИ во вторник сообщили о якобы приостановке работы Нижегородский НПЗ "Лукойла" – "Нижегороднефтеоргсинтеза" – из-за неисправности одной из двух установок каталитического крекинга с 13 ноября. "Появившаяся в некоторых СМИ информация об остановке Нижегородского НПЗ является абсолютным фейком. Это – очередная фальшивка, вброшенная в общественное пространство, на которую клюнули уважаемые мировые издания, а также подхватили, не перепроверив, и некоторые крупные российские издания", - говорится в пресс-релизе компании. "Официально заявляем, что Нижегородский НПЗ не был закрыт на ремонт, он работает в штатном режиме и по запланированному производственному графику", – подчеркнули в "Лукойле". Уточняется, что первая и вторая установки каталитического крекинга работают в рамках плановой производственной программы предприятия.
https://ria.ru/20241026/oproverzhenie-1980301927.html
https://ria.ru/20240926/siyyarto-1974744164.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, лукойл
"Лукойл" опроверг сообщения об остановке Нижегородского НПЗ
"Лукойл" назвал сообщения западных СМИ об остановке Нижегородского НПЗ фейком
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сообщения в западных СМИ об остановке Нижегородского НПЗ являются фейком, завод работает в штатном режиме по плановому графику, сообщил "Лукойл".
Западные СМИ во вторник сообщили о якобы приостановке работы Нижегородский НПЗ "Лукойла
" – "Нижегороднефтеоргсинтеза" – из-за неисправности одной из двух установок каталитического крекинга с 13 ноября.
"Появившаяся в некоторых СМИ информация об остановке Нижегородского НПЗ является абсолютным фейком. Это – очередная фальшивка, вброшенная в общественное пространство, на которую клюнули уважаемые мировые издания, а также подхватили, не перепроверив, и некоторые крупные российские издания", - говорится в пресс-релизе компании.
"Официально заявляем, что Нижегородский НПЗ не был закрыт на ремонт, он работает в штатном режиме и по запланированному производственному графику", – подчеркнули в "Лукойле".
Уточняется, что первая и вторая установки каталитического крекинга работают в рамках плановой производственной программы предприятия.