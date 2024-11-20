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СМИ раскрыли судьбу сбитого в Канаде НЛО
СМИ раскрыли судьбу сбитого в Канаде НЛО - РИА Новости, 20.11.2024
СМИ раскрыли судьбу сбитого в Канаде НЛО
Канадская полиция забрала обломки неопознанного летающего объекта, сбитого над озером Гурон на границе с США, сообщает CTV News. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:27
2024-11-20T12:27
2024-11-20T13:20
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Канадская полиция забрала обломки неопознанного летающего объекта, сбитого над озером Гурон на границе с США, сообщает CTV News."После сообщений о неопознанных воздушных объектах в районе Великих озер и в других частях Северной Америки Королевская канадская конная полиция при поддержке Вооруженных сил Канады провела многочисленные поисковые операции", — говорится в материале.Подчеркивается, что по результатам анализа обломки не представляют угрозы для национальной безопасности страны.В феврале 2023 года над озером Гурон заметили восьмиугольный объект со свисающими тросами. Американский истребитель F-16 выпустил в него две ракеты, после чего обломки упали в воду. Королевская канадская конная полиция вела их поиски четыре дня, после чего публично остановила поисковую операцию из-за сложных погодных условий.
https://ria.ru/20240308/nlo-1931951756.html
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в мире, канада, сша, северная америка
В мире, Канада, США, Северная Америка
СМИ раскрыли судьбу сбитого в Канаде НЛО
CTV News: полиция Канады забрала обломки сбитого американским истребителем НЛО