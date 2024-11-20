https://ria.ru/20241120/nlo-1984793317.html

СМИ раскрыли судьбу сбитого в Канаде НЛО

СМИ раскрыли судьбу сбитого в Канаде НЛО - РИА Новости, 20.11.2024

СМИ раскрыли судьбу сбитого в Канаде НЛО

Канадская полиция забрала обломки неопознанного летающего объекта, сбитого над озером Гурон на границе с США, сообщает CTV News. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:27

2024-11-20T12:27

2024-11-20T13:20

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Канадская полиция забрала обломки неопознанного летающего объекта, сбитого над озером Гурон на границе с США, сообщает CTV News."После сообщений о неопознанных воздушных объектах в районе Великих озер и в других частях Северной Америки Королевская канадская конная полиция при поддержке Вооруженных сил Канады провела многочисленные поисковые операции", — говорится в материале.Подчеркивается, что по результатам анализа обломки не представляют угрозы для национальной безопасности страны.В феврале 2023 года над озером Гурон заметили восьмиугольный объект со свисающими тросами. Американский истребитель F-16 выпустил в него две ракеты, после чего обломки упали в воду. Королевская канадская конная полиция вела их поиски четыре дня, после чего публично остановила поисковую операцию из-за сложных погодных условий.

https://ria.ru/20240308/nlo-1931951756.html

https://ria.ru/20240507/mask-1944278412.html

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сша

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