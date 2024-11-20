https://ria.ru/20241120/nebenzya-1984900227.html

Небензя раскритиковал вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе

Небензя раскритиковал вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 20.11.2024

Небензя раскритиковал вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе

РФ шокирована американским вето на проект резолюции Совбеза ООН о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в Газе, заявил постоянный представитель РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T19:02

2024-11-20T19:02

2024-11-20T20:45

в мире

сша

оон

россия

василий небензя

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:320:2351:1643_1920x0_80_0_0_8b1409165c970af9a5fa72f3d289ae88.jpg

ООН, 20 ноя - РИА Новости. РФ шокирована американским вето на проект резолюции Совбеза ООН о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в Газе, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.Ранее в среду США наложили вето на проект резолюции непостоянных членов Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников."Шокированы, что Соединенные Штаты применили право вето в отношении искренних усилий по спасению жизней палестинцев и израильтян", - сказал Небензя.Российский дипломат, указав на "шок" от вето США, практически дословно процитировал свою коллегу Линду Томас-Гринфилд, которая обрушилась с критикой на РФ после того, как российская сторона ранее на неделе заблокировала резолюцию по Судану. Небензя лишь заменил РФ на США."США утверждают, что это в интересах региона, но голосуют против резолюции, которую поддерживает подавляющее большинство стран региона и которая принимается ради его блага", - отметил российский постпред, продолжив пересказывать заявления американской коллеги.Небензя добавил, что США цинично стоят на пути принятия мер, которые могли бы спасти жизни в худшем гуманитарном кризисе в мире."Нам не нужны лекции от США про лицемерие. Лицемерие - это то, что они демонстрируют на ежедневной основе в контексте множества конфликтов, попирая суверенитет государств, нагло вмешиваясь в их внутренние дела, навязывая собственные правила, которые стоят жизни десяткам тысяч мирных граждан", - подчеркнул он, также почти дословно цитируя заявление постпреда США."Благодарим наших американских коллег, что они нас избавили от необходимости готовить большую часть нашего выступления по мотивам голосования вчерашним заявлением", - закончил Небензя.

https://ria.ru/20241120/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241110/katar-1982927996.html

https://ria.ru/20241113/nebenzya-1983416249.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, оон, россия, василий небензя, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024