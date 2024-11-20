https://ria.ru/20241120/nebenzya-1984900227.html
Небензя раскритиковал вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе
Небензя раскритиковал вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 20.11.2024
Небензя раскритиковал вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе
РФ шокирована американским вето на проект резолюции Совбеза ООН о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в Газе, заявил постоянный представитель РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:02
2024-11-20T19:02
2024-11-20T20:45
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ООН, 20 ноя - РИА Новости. РФ шокирована американским вето на проект резолюции Совбеза ООН о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в Газе, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.Ранее в среду США наложили вето на проект резолюции непостоянных членов Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников."Шокированы, что Соединенные Штаты применили право вето в отношении искренних усилий по спасению жизней палестинцев и израильтян", - сказал Небензя.Российский дипломат, указав на "шок" от вето США, практически дословно процитировал свою коллегу Линду Томас-Гринфилд, которая обрушилась с критикой на РФ после того, как российская сторона ранее на неделе заблокировала резолюцию по Судану. Небензя лишь заменил РФ на США."США утверждают, что это в интересах региона, но голосуют против резолюции, которую поддерживает подавляющее большинство стран региона и которая принимается ради его блага", - отметил российский постпред, продолжив пересказывать заявления американской коллеги.Небензя добавил, что США цинично стоят на пути принятия мер, которые могли бы спасти жизни в худшем гуманитарном кризисе в мире."Нам не нужны лекции от США про лицемерие. Лицемерие - это то, что они демонстрируют на ежедневной основе в контексте множества конфликтов, попирая суверенитет государств, нагло вмешиваясь в их внутренние дела, навязывая собственные правила, которые стоят жизни десяткам тысяч мирных граждан", - подчеркнул он, также почти дословно цитируя заявление постпреда США."Благодарим наших американских коллег, что они нас избавили от необходимости готовить большую часть нашего выступления по мотивам голосования вчерашним заявлением", - закончил Небензя.
https://ria.ru/20241120/konflikt-1915630213.html
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в мире, сша, оон, россия, василий небензя, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, ООН, Россия, Василий Небензя, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Небензя раскритиковал вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе
Небензя: Россия шокирована вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе
ООН, 20 ноя - РИА Новости. РФ шокирована американским вето на проект резолюции Совбеза ООН о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в Газе, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Ранее в среду США
наложили вето на проект резолюции непостоянных членов Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников.
"Шокированы, что Соединенные Штаты применили право вето в отношении искренних усилий по спасению жизней палестинцев и израильтян", - сказал Небензя.
Российский дипломат, указав на "шок" от вето США, практически дословно процитировал свою коллегу Линду Томас-Гринфилд
, которая обрушилась с критикой на РФ после того, как российская сторона ранее на неделе заблокировала резолюцию по Судану
. Небензя лишь заменил РФ на США.
"США утверждают, что это в интересах региона, но голосуют против резолюции, которую поддерживает подавляющее большинство стран региона и которая принимается ради его блага", - отметил российский постпред, продолжив пересказывать заявления американской коллеги.
Небензя добавил, что США цинично стоят на пути принятия мер, которые могли бы спасти жизни в худшем гуманитарном кризисе в мире.
"Нам не нужны лекции от США про лицемерие. Лицемерие - это то, что они демонстрируют на ежедневной основе в контексте множества конфликтов, попирая суверенитет государств, нагло вмешиваясь в их внутренние дела, навязывая собственные правила, которые стоят жизни десяткам тысяч мирных граждан", - подчеркнул он, также почти дословно цитируя заявление постпреда США.
"Благодарим наших американских коллег, что они нас избавили от необходимости готовить большую часть нашего выступления по мотивам голосования вчерашним заявлением", - закончил Небензя.