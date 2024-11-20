https://ria.ru/20241120/nauka-1984588483.html

В России предложили новый метод диагностики диабетической стопы

В России предложили новый метод диагностики диабетической стопы - РИА Новости, 20.11.2024

В России предложили новый метод диагностики диабетической стопы

Методику, с помощью которой врачи смогут прогнозировать вероятность заживления ран на стопе у пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей и сахарным... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:00

2024-11-20T09:00

2024-11-20T09:00

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Методику, с помощью которой врачи смогут прогнозировать вероятность заживления ран на стопе у пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей и сахарным диабетом, создали ученые из СГМУ. По их мнению, внедрение разработки улучшит результаты лечения пациентов с синдромом диабетической стопы. Результаты исследования опубликованы в научном журнале "Хирургия Журнал им. Н.И. Пирогова".У больных сахарным диабетом и атеросклерозом нередко развивается нарушение кровоснабжения ног, которое может привести к ампутации и сделать пациента инвалидом. Если больной страдает двумя недугами одновременно, у него возникает синдром диабетической стопы, который требует мультидисциплинарного подхода к лечению.Чтобы оценить риск потери конечности и спрогнозировать результат лечения, врачи применяют разные диагностические методы. Один из таких методов — тканевая оксиметрия, которая позволяет количественно оценить степень насыщения тканей стопы кислородом.Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) имени В.И. Разумовского изучили достоверность и эффективность тканевой оксиметрии для оценки тяжести кровоснабжения ног, выбора тактики и прогнозирования исхода лечения, а также для контроля полученных результатов. Исследование проводилось в группе пациентов с критической ишемией нижних конечностей, угрожающей ампутацией."Полученные нами первые результаты оказались весьма оптимистичными. Мы обследовали группу пациентов с критической ишемией нижних конечностей после выполнения сосудистой операции, направленной на восстановление кровотока. С помощью новой методики мы смогли спрогнозировать для этих пациентов вероятность и сроки заживления", — рассказал соавтор исследования, ассистент кафедры хирургии и онкологии СГМУ, сердечно-сосудистый хирург Игорь Ларин.По мнению ученых, внедрение в медицинскую практику аппаратов тканевой оксиметрии позволит улучшить результаты лечения пациентов с синдромом диабетической стопы.Исследовательская работа будет продолжена в рамках программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20241114/nauka-1983584831.html

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наука, университетская наука, россия, диабет, качество жизни, саратов, медицина, здоровье - общество