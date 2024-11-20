https://ria.ru/20241120/natsproekty-1984863418.html
Правительство завершит формирование новых нацпроектов
Правительство завершит формирование новых нацпроектов - РИА Новости, 20.11.2024
Правительство завершит формирование новых нацпроектов
Правительство РФ завершает формирование новых национальных проектов, их должны запустить с января, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:28
2024-11-20T16:28
2024-11-20T16:59
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984872085_0:168:3038:1877_1920x0_80_0_0_ce34aa6ff0d9c804f594fd5a5e19fd18.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство РФ завершает формирование новых национальных проектов, их должны запустить с января, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство сейчас завершает формирование новых национальных проектов, которые должны быть запущены уже с января 2025 года. Их главная цель – системная поддержка наиболее приоритетных направлений. Каждому из них будет соответствовать отдельный федеральный проект", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума. Прежде всего, по данным главы кабмина, проекты будут в части строительства опорной сети железных дорог, в том числе высокоскоростных магистралей, а также морских портов, аэродромов, пунктов пропуска. "Ряд разрабатываемых решений поможет активизировать судоходство на основных речных маршрутах", - добавил Мишустин. Кроме того, по данным премьер-министра, в числе других ключевых инициатив – проведение цифровой трансформации. "И особое внимание, конечно, уделим укреплению кадрового потенциала", - отметил глава кабмина.
https://ria.ru/20240602/natsproekty-1950000592.html
https://ria.ru/20241009/putin-1977290182.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984872085_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_355ab0aaf13caafaee5f41bfeccf12d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство завершит формирование новых нацпроектов
Мишустин: новые национальные проекты должны запустить с января
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство РФ завершает формирование новых национальных проектов, их должны запустить с января, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство сейчас завершает формирование новых национальных проектов, которые должны быть запущены уже с января 2025 года. Их главная цель – системная поддержка наиболее приоритетных направлений. Каждому из них будет соответствовать отдельный федеральный проект", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.
Прежде всего, по данным главы кабмина, проекты будут в части строительства опорной сети железных дорог, в том числе высокоскоростных магистралей, а также морских портов, аэродромов, пунктов пропуска.
"Ряд разрабатываемых решений поможет активизировать судоходство на основных речных маршрутах", - добавил Мишустин.
Кроме того, по данным премьер-министра, в числе других ключевых инициатив – проведение цифровой трансформации.
"И особое внимание, конечно, уделим укреплению кадрового потенциала", - отметил глава кабмина.