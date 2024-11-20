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Правительство завершит формирование новых нацпроектов - РИА Новости, 20.11.2024
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16:28 20.11.2024 (обновлено: 16:59 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/natsproekty-1984863418.html
Правительство завершит формирование новых нацпроектов
Правительство завершит формирование новых нацпроектов - РИА Новости, 20.11.2024
Правительство завершит формирование новых нацпроектов
Правительство РФ завершает формирование новых национальных проектов, их должны запустить с января, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:28
2024-11-20T16:59
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство РФ завершает формирование новых национальных проектов, их должны запустить с января, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство сейчас завершает формирование новых национальных проектов, которые должны быть запущены уже с января 2025 года. Их главная цель – системная поддержка наиболее приоритетных направлений. Каждому из них будет соответствовать отдельный федеральный проект", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума. Прежде всего, по данным главы кабмина, проекты будут в части строительства опорной сети железных дорог, в том числе высокоскоростных магистралей, а также морских портов, аэродромов, пунктов пропуска. "Ряд разрабатываемых решений поможет активизировать судоходство на основных речных маршрутах", - добавил Мишустин. Кроме того, по данным премьер-министра, в числе других ключевых инициатив – проведение цифровой трансформации. "И особое внимание, конечно, уделим укреплению кадрового потенциала", - отметил глава кабмина.
https://ria.ru/20240602/natsproekty-1950000592.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство завершит формирование новых нацпроектов

Мишустин: новые национальные проекты должны запустить с января

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XVIII международном форуме "Транспорт России" в Москве. 20 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XVIII международном форуме Транспорт России в Москве. 20 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XVIII международном форуме "Транспорт России" в Москве. 20 ноября 2024
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство РФ завершает формирование новых национальных проектов, их должны запустить с января, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство сейчас завершает формирование новых национальных проектов, которые должны быть запущены уже с января 2025 года. Их главная цель – системная поддержка наиболее приоритетных направлений. Каждому из них будет соответствовать отдельный федеральный проект", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Мишустин ответил на вопрос о реалистичности выполнения новых нацпроектов
2 июня, 13:18
Прежде всего, по данным главы кабмина, проекты будут в части строительства опорной сети железных дорог, в том числе высокоскоростных магистралей, а также морских портов, аэродромов, пунктов пропуска.
"Ряд разрабатываемых решений поможет активизировать судоходство на основных речных маршрутах", - добавил Мишустин.
Кроме того, по данным премьер-министра, в числе других ключевых инициатив – проведение цифровой трансформации.
"И особое внимание, конечно, уделим укреплению кадрового потенциала", - отметил глава кабмина.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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