https://ria.ru/20241120/natsproekty-1984863418.html

Правительство завершит формирование новых нацпроектов

Правительство завершит формирование новых нацпроектов - РИА Новости, 20.11.2024

Правительство завершит формирование новых нацпроектов

Правительство РФ завершает формирование новых национальных проектов, их должны запустить с января, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:28

2024-11-20T16:28

2024-11-20T16:59

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство РФ завершает формирование новых национальных проектов, их должны запустить с января, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство сейчас завершает формирование новых национальных проектов, которые должны быть запущены уже с января 2025 года. Их главная цель – системная поддержка наиболее приоритетных направлений. Каждому из них будет соответствовать отдельный федеральный проект", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума. Прежде всего, по данным главы кабмина, проекты будут в части строительства опорной сети железных дорог, в том числе высокоскоростных магистралей, а также морских портов, аэродромов, пунктов пропуска. "Ряд разрабатываемых решений поможет активизировать судоходство на основных речных маршрутах", - добавил Мишустин. Кроме того, по данным премьер-министра, в числе других ключевых инициатив – проведение цифровой трансформации. "И особое внимание, конечно, уделим укреплению кадрового потенциала", - отметил глава кабмина.

https://ria.ru/20240602/natsproekty-1950000592.html

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россия

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Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин