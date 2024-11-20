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Ярославская область в десятке лидеров по реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 20.11.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:42 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/natsproekt-1984913600.html
Ярославская область в десятке лидеров по реализации дорожного нацпроекта
Ярославская область в десятке лидеров по реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 20.11.2024
Ярославская область в десятке лидеров по реализации дорожного нацпроекта
Ярославская область вошла в десятку регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T21:42
2024-11-20T21:42
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ярославская область
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михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Ярославская область вошла в десятку регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Михаил Евраев. Сообщается, что за достижение высоких показателей в реализации правительством области национального проекта "Безопасные качественные дороги" заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в рамках Транспортной недели в Москве вручил Евраеву награду – символический золотой дорожный каток. "Мы вошли в десятку регионов, которые лучше всего работают по ремонту и восстановлению дорог. Это высокая оценка. Хочу поблагодарить всю команду правительства России за поддержку", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что с 2022 года в Ярославской области отремонтировано свыше 1,7 тысячи километров дорог регионального и местного значения. "Но наша задача – сделать так, чтобы все дороги в Ярославской области были хорошими, в том числе и федеральные трассы М8 и Р132 "Золотое кольцо". И в этом направлении также есть успехи", - подчеркнул Евраев. Свыше 500 километров дорог приведено под контролем профильного министерства дорожного хозяйства и транспорта региона в нормативное состояние в этом году в Ярославской области, сообщает пресс-служба областного правительства. Дорожный фонд региона составил 18 миллиардов рублей, из них 7 миллиардов рублей освоено в рамках реализации правительством области национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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общество, ярославская область, россия, москва, михаил евраев, марат хуснуллин
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Россия, Москва, Михаил Евраев, Марат Хуснуллин

Ярославская область в десятке лидеров по реализации дорожного нацпроекта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабочий измеряет параметры асфальта
Рабочий измеряет параметры асфальта - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Ярославская область вошла в десятку регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Михаил Евраев.
Сообщается, что за достижение высоких показателей в реализации правительством области национального проекта "Безопасные качественные дороги" заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в рамках Транспортной недели в Москве вручил Евраеву награду – символический золотой дорожный каток.
"Мы вошли в десятку регионов, которые лучше всего работают по ремонту и восстановлению дорог. Это высокая оценка. Хочу поблагодарить всю команду правительства России за поддержку", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что с 2022 года в Ярославской области отремонтировано свыше 1,7 тысячи километров дорог регионального и местного значения. "Но наша задача – сделать так, чтобы все дороги в Ярославской области были хорошими, в том числе и федеральные трассы М8 и Р132 "Золотое кольцо". И в этом направлении также есть успехи", - подчеркнул Евраев.
Свыше 500 километров дорог приведено под контролем профильного министерства дорожного хозяйства и транспорта региона в нормативное состояние в этом году в Ярославской области, сообщает пресс-служба областного правительства. Дорожный фонд региона составил 18 миллиардов рублей, из них 7 миллиардов рублей освоено в рамках реализации правительством области национального проекта "Безопасные качественные дороги".
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьРоссияМоскваМихаил ЕвраевМарат Хуснуллин
 
 
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