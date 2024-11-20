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Ярославская область в десятке лидеров по реализации дорожного нацпроекта

Ярославская область в десятке лидеров по реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 20.11.2024

Ярославская область в десятке лидеров по реализации дорожного нацпроекта

Ярославская область вошла в десятку регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T21:42

2024-11-20T21:42

2024-11-20T21:42

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ярославская область

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михаил евраев

марат хуснуллин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Ярославская область вошла в десятку регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Михаил Евраев. Сообщается, что за достижение высоких показателей в реализации правительством области национального проекта "Безопасные качественные дороги" заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в рамках Транспортной недели в Москве вручил Евраеву награду – символический золотой дорожный каток. "Мы вошли в десятку регионов, которые лучше всего работают по ремонту и восстановлению дорог. Это высокая оценка. Хочу поблагодарить всю команду правительства России за поддержку", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что с 2022 года в Ярославской области отремонтировано свыше 1,7 тысячи километров дорог регионального и местного значения. "Но наша задача – сделать так, чтобы все дороги в Ярославской области были хорошими, в том числе и федеральные трассы М8 и Р132 "Золотое кольцо". И в этом направлении также есть успехи", - подчеркнул Евраев. Свыше 500 километров дорог приведено под контролем профильного министерства дорожного хозяйства и транспорта региона в нормативное состояние в этом году в Ярославской области, сообщает пресс-служба областного правительства. Дорожный фонд региона составил 18 миллиардов рублей, из них 7 миллиардов рублей освоено в рамках реализации правительством области национального проекта "Безопасные качественные дороги".

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общество, ярославская область, россия, москва, михаил евраев, марат хуснуллин