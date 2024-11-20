https://ria.ru/20241120/natsionalist-1984736355.html

В новом деле украинского националиста Дериглазова есть иные фигуранты

В новом деле украинского националиста Дериглазова есть иные фигуранты - РИА Новости, 20.11.2024

В новом деле украинского националиста Дериглазова есть иные фигуранты

Иные фигуранты есть в уголовном деле националиста из Украины Артема Дериглазова, заочно арестованного в Москве и уже отбывающего пожизненное наказание на... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T07:16

2024-11-20T07:16

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Иные фигуранты есть в уголовном деле националиста из Украины Артема Дериглазова, заочно арестованного в Москве и уже отбывающего пожизненное наказание на Украине за убийство сотрудника полиции и покушении ещё на двоих, сообщается в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство 10.05.2023 в отношении Дериглазова А.И…а также иных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 144, ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, п. "в" ч. 2 ст. 282, п. "в" ч. 2 ст. 282, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, п. "б", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ",- сказано в документах. Таким образом, в деле фигурируют статьи о воспрепятствовании законной деятельности журналистов, участие в деятельности террористической организации, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичные призывы к экстремистской деятельности и другие преступления. Самому Дериглазову, согласно документам, вменяют часть 1 статьи 30, п. "б", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенно общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений). При этом не уточняется, с какими событиями связаны данные обвинения. Дериглазов в 2012 году получил пожизненный срок по делу об убийстве сотрудника милиции в Харькове и посягательстве на жизнь еще двоих. Как тогда писал "Коммерсант", подсудимый вину не признал, свои действия оправдывал самообороной. Помимо прочего, его также обвиняли в незаконном хранении оружия и в ограблении ряда банков в Харькове в 2008-2010 годах. Басманный суд Москвы заочно арестовал Дериглазова в январе этого года. Он объявлен в международный розыск.

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