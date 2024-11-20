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Соучастники украинского националиста Дериглазова дали на него показания - РИА Новости, 20.11.2024
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05:52 20.11.2024 (обновлено: 07:08 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/natsionalist-1984734041.html
Соучастники украинского националиста Дериглазова дали на него показания
Соучастники украинского националиста Дериглазова дали на него показания - РИА Новости, 20.11.2024
Соучастники украинского националиста Дериглазова дали на него показания
Соучастники националиста с Украины Артема Дериглазова, которого осудили в Харькове на пожизненный срок за убийство сотрудника милиции и покушение еще на двух... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T05:52
2024-11-20T07:08
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Соучастники националиста с Украины Артема Дериглазова, которого осудили в Харькове на пожизненный срок за убийство сотрудника милиции и покушение еще на двух человек, дали на него показания по новому уголовному делу в России, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал Дериглазова в январе этого года. Он объявлен в международный розыск. Согласно документам, ему вменяют часть 1 статьи 30, пункты "б", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений). При этом не уточняется, с какими событиями связано данное обвинение. "Причастность Дериглазова А.И. к инкриминируемому преступлению подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами… показаниями соучастников преступления и свидетелей, а также иными материалами уголовного дела", — сказано в документах. Дериглазов в 2012 году получил пожизненный срок по делу об убийстве сотрудника милиции в Харькове и посягательстве на жизнь еще двоих. Как тогда писал "Коммерсант", подсудимый вину не признал, свои действия оправдывал самообороной. Помимо прочего, его также обвиняли в незаконном хранении оружия и в ограблении ряда банков в Харькове в 2008-2010 годах.
https://ria.ru/20241118/magadan-1984319160.html
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харьков, москва, россия, происшествия
Харьков, Москва, Россия, Происшествия
Соучастники украинского националиста Дериглазова дали на него показания

Соучастники украинского националиста Дериглазова дали показания по делу в РФ

© Sputnik | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Соучастники националиста с Украины Артема Дериглазова, которого осудили в Харькове на пожизненный срок за убийство сотрудника милиции и покушение еще на двух человек, дали на него показания по новому уголовному делу в России, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Басманный суд Москвы заочно арестовал Дериглазова в январе этого года. Он объявлен в международный розыск. Согласно документам, ему вменяют часть 1 статьи 30, пункты "б", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений). При этом не уточняется, с какими событиями связано данное обвинение.
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"Причастность Дериглазова А.И. к инкриминируемому преступлению подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами… показаниями соучастников преступления и свидетелей, а также иными материалами уголовного дела", — сказано в документах.
Дериглазов в 2012 году получил пожизненный срок по делу об убийстве сотрудника милиции в Харькове и посягательстве на жизнь еще двоих. Как тогда писал "Коммерсант", подсудимый вину не признал, свои действия оправдывал самообороной. Помимо прочего, его также обвиняли в незаконном хранении оружия и в ограблении ряда банков в Харькове в 2008-2010 годах.
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