Соучастники украинского националиста Дериглазова дали на него показания
Соучастники украинского националиста Дериглазова дали показания по делу в РФ
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Соучастники националиста с Украины Артема Дериглазова, которого осудили в Харькове на пожизненный срок за убийство сотрудника милиции и покушение еще на двух человек, дали на него показания по новому уголовному делу в России, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Басманный суд Москвы заочно арестовал Дериглазова в январе этого года. Он объявлен в международный розыск. Согласно документам, ему вменяют часть 1 статьи 30, пункты "б", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений). При этом не уточняется, с какими событиями связано данное обвинение.
"Причастность Дериглазова А.И. к инкриминируемому преступлению подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами… показаниями соучастников преступления и свидетелей, а также иными материалами уголовного дела", — сказано в документах.
Дериглазов в 2012 году получил пожизненный срок по делу об убийстве сотрудника милиции в Харькове и посягательстве на жизнь еще двоих. Как тогда писал "Коммерсант", подсудимый вину не признал, свои действия оправдывал самообороной. Помимо прочего, его также обвиняли в незаконном хранении оружия и в ограблении ряда банков в Харькове в 2008-2010 годах.
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