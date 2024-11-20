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Нарышкин рассказал о создании евразийской архитектуры безопасности - РИА Новости, 20.11.2024
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10:38 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/naryshkin-1984766643.html
Нарышкин рассказал о создании евразийской архитектуры безопасности
Нарышкин рассказал о создании евразийской архитектуры безопасности - РИА Новости, 20.11.2024
Нарышкин рассказал о создании евразийской архитектуры безопасности
Создание евразийской архитектуры безопасности – это наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, куда ведут дело евроатлантические элиты, заявил директор РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:38
2024-11-20T10:38
россия
евразия
азия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Создание евразийской архитектуры безопасности – это наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, куда ведут дело евроатлантические элиты, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Мы являемся свидетелями исторического подъема евразийского макрорегиона. Уже сегодня он обеспечивает львиную долю роста мировой экономики. Именно в Евразии расположены многие наиболее активно развивающиеся незападные центры многополярного мира. Их объединяет общая заинтересованность в стабильности и взаимовыгодном сотрудничестве на континенте", - сказал Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". "И попытки Запада сеять хаос и раздор в Евразии только укрепляют решимость России и ее региональных партнеров навести порядок. Как представляется, формирование евразийской архитектуры безопасности – наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, к которому подталкивают мир зациклившиеся на конфронтации евро-атлантические элиты", - подчеркнул директор СВР. По словам Нарышкина, такое видение разделяют не только в Азии. "Это понимают и сохранившиеся здоровые силы в Европе, которые в условиях тотальной цензуры просто пока не решаются называть вещи своими именами", - добавил он.
https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html
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россия, евразия, азия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Евразия, Азия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Нарышкин рассказал о создании евразийской архитектуры безопасности

Нарышкин назвал создание архитектуры безопасности Евразии выходом из тупика

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Создание евразийской архитектуры безопасности – это наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, куда ведут дело евроатлантические элиты, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Мы являемся свидетелями исторического подъема евразийского макрорегиона. Уже сегодня он обеспечивает львиную долю роста мировой экономики. Именно в Евразии расположены многие наиболее активно развивающиеся незападные центры многополярного мира. Их объединяет общая заинтересованность в стабильности и взаимовыгодном сотрудничестве на континенте", - сказал Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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"И попытки Запада сеять хаос и раздор в Евразии только укрепляют решимость России и ее региональных партнеров навести порядок. Как представляется, формирование евразийской архитектуры безопасности – наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, к которому подталкивают мир зациклившиеся на конфронтации евро-атлантические элиты", - подчеркнул директор СВР.
По словам Нарышкина, такое видение разделяют не только в Азии. "Это понимают и сохранившиеся здоровые силы в Европе, которые в условиях тотальной цензуры просто пока не решаются называть вещи своими именами", - добавил он.
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РоссияЕвразияАзияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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