https://ria.ru/20241120/naryshkin-1984765040.html
Нарышкин прокомментировал попытки НАТО обеспечить удары ВСУ
Нарышкин прокомментировал попытки НАТО обеспечить удары ВСУ - РИА Новости, 20.11.2024
Нарышкин прокомментировал попытки НАТО обеспечить удары ВСУ
Попытки отдельных стран НАТО участвовать в обеспечении дальнобойных ударов ВСУ вглубь России не останутся безнаказанными, предупредил директор Службы внешней... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:36
2024-11-20T10:36
2024-11-20T10:36
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Попытки отдельных стран НАТО участвовать в обеспечении дальнобойных ударов ВСУ вглубь России не останутся безнаказанными, предупредил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Попытки отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останутся безнаказанными", - сказал Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". По данным министерства обороны РФ, в ночь на вторник ВСУ нанесли удар 6 американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российская ПВО сбила 5 ракет, одна была повреждена. Жертв и разрушений нет. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html
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В мире, Россия, Брянская область, США, Сергей Нарышкин, Джо Байден, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз
Нарышкин прокомментировал попытки НАТО обеспечить удары ВСУ
Нарышкин: попытки НАТО обеспечить удары ВСУ по РФ не останутся безнаказанными