https://ria.ru/20241120/naryshkin-1984765040.html

Нарышкин прокомментировал попытки НАТО обеспечить удары ВСУ

Нарышкин прокомментировал попытки НАТО обеспечить удары ВСУ - РИА Новости, 20.11.2024

Нарышкин прокомментировал попытки НАТО обеспечить удары ВСУ

Попытки отдельных стран НАТО участвовать в обеспечении дальнобойных ударов ВСУ вглубь России не останутся безнаказанными, предупредил директор Службы внешней... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:36

2024-11-20T10:36

2024-11-20T10:36

в мире

россия

брянская область

сша

сергей нарышкин

джо байден

жозеп боррель

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773663_0:209:3098:1952_1920x0_80_0_0_e0201d49ce706583ff00ab97ddea123b.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Попытки отдельных стран НАТО участвовать в обеспечении дальнобойных ударов ВСУ вглубь России не останутся безнаказанными, предупредил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Попытки отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останутся безнаказанными", - сказал Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". По данным министерства обороны РФ, в ночь на вторник ВСУ нанесли удар 6 американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российская ПВО сбила 5 ракет, одна была повреждена. Жертв и разрушений нет. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.

https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html

россия

брянская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, брянская область, сша, сергей нарышкин, джо байден, жозеп боррель, вооруженные силы украины, нато, евросоюз