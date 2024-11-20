https://ria.ru/20241120/naryshkin-1984764845.html

Нарышкин прокомментировал новую ядерную доктрину

Нарышкин прокомментировал новую ядерную доктрину - РИА Новости, 20.11.2024

Нарышкин прокомментировал новую ядерную доктрину

Расширение перечня оснований применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ней на поле боя, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:34

2024-11-20T10:34

2024-11-20T10:34

россия

сша

вашингтон (штат)

сергей нарышкин

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Расширение перечня оснований применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ней на поле боя, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Заявление президента Владимира Владимировича Путина о внесении изменений в "Основы госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" было встречено Западом настороженно. Там понимают, что объявленные Владимиром Владимировичем Путиным корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению нашей стране "стратегического поражения", а планируемое расширение перечня оснований применения ядерного оружия фактически исключает возможность победы над Вооруженными силами России на поле боя", - сказал Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона". "Наши недруги вынуждены признать, что решимость российского президента твердо отстаивать коренные интересы страны всеми имеющимися средствами сужает для Вашингтона и Брюсселя пространство для маневра", - подчеркнул директор СВР. Во вторник был опубликован указ Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Согласно обновленному перечню оснований применения Россией ядерного оружия, Москва может пойти на этот шаг: в ответ на применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения; в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету; если поступает достоверная информация, что запущены баллистические ракеты, атакующие Россию или ее союзников; если оружие массового поражение применено в адрес российских объектов и военнослужащих, расположенных за пределами России; если противник воздействует на критически важные военные и гособъекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; если поступает достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения – в том числе авиации, крылатых ракет, беспилотников и пересечении ими госграницы РФ.

https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

россия

сша

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россия, сша, вашингтон (штат), сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность