https://ria.ru/20241120/naemnik-1984772837.html

В России заочно арестовали американского наемника Вертмана

В России заочно арестовали американского наемника Вертмана - РИА Новости, 20.11.2024

В России заочно арестовали американского наемника Вертмана

Американский наемник Роберт Вертман, обвиняющийся в совершении теракта и убийства в Курской области, заочно арестован в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:12

2024-11-20T11:12

2024-11-20T11:18

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

сша

курская область

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американский наемник Роберт Вертман, обвиняющийся в совершении теракта и убийства в Курской области, заочно арестован в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее российские военные следователи заочно возбудили уголовное дело против Вертмана, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений в Курской области."По ходатайству следователя Следственного комитета Российской Федерации суд избрал (заочно) наемнику из США Вертману меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что гражданин США заочно обвиняется в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство, незаконном пересечении госграницы, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти и в совершении ряда иных преступлений в Курской области."Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - добавили в СК.

https://ria.ru/20241118/naemnik-1984432933.html

https://ria.ru/20241120/fsb-1984753375.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, сша, курская область