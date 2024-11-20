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В России заочно арестовали американского наемника Вертмана - РИА Новости, 20.11.2024
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11:12 20.11.2024 (обновлено: 11:18 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/naemnik-1984772837.html
В России заочно арестовали американского наемника Вертмана
В России заочно арестовали американского наемника Вертмана - РИА Новости, 20.11.2024
В России заочно арестовали американского наемника Вертмана
Американский наемник Роберт Вертман, обвиняющийся в совершении теракта и убийства в Курской области, заочно арестован в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:12
2024-11-20T11:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
сша
курская область
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американский наемник Роберт Вертман, обвиняющийся в совершении теракта и убийства в Курской области, заочно арестован в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее российские военные следователи заочно возбудили уголовное дело против Вертмана, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений в Курской области."По ходатайству следователя Следственного комитета Российской Федерации суд избрал (заочно) наемнику из США Вертману меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что гражданин США заочно обвиняется в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство, незаконном пересечении госграницы, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти и в совершении ряда иных преступлений в Курской области."Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - добавили в СК.
https://ria.ru/20241118/naemnik-1984432933.html
https://ria.ru/20241120/fsb-1984753375.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, сша, курская область
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, США, Курская область
В России заочно арестовали американского наемника Вертмана

Наемника Вертмана из США заочно арестовали по делу о теракте в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американский наемник Роберт Вертман, обвиняющийся в совершении теракта и убийства в Курской области, заочно арестован в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее российские военные следователи заочно возбудили уголовное дело против Вертмана, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений в Курской области.
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"По ходатайству следователя Следственного комитета Российской Федерации суд избрал (заочно) наемнику из США Вертману меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что гражданин США заочно обвиняется в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство, незаконном пересечении госграницы, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти и в совершении ряда иных преступлений в Курской области.
"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - добавили в СК.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияСШАКурская область
 
 
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