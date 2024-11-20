https://ria.ru/20241120/naberezhnaya-1984721570.html
Кондратьев поручил благоустроить набережную Приморско-Ахтарска за два года
Кондратьев поручил благоустроить набережную Приморско-Ахтарска за два года - РИА Новости, 20.11.2024
Кондратьев поручил благоустроить набережную Приморско-Ахтарска за два года
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение двух лет закончить благоустройство набережной Азовского моря в Приморско-Ахтарске, сообщили РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T00:28
2024-11-20T00:28
2024-11-20T00:28
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КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение двух лет закончить благоустройство набережной Азовского моря в Приморско-Ахтарске, сообщили в администрации региона по итогу встречи главы с активом округа. По данным властей, местная жительница отметила, что в Приморско-Ахтарске уже благоустроили участок набережной от улицы Горшковой до Пролетарской и поинтересовалась, будут ли продолжены работы. "Набережная – это лицо любого курортного города. Конечно, она должна выглядеть достойно – прогулочная зона с современными элементами благоустройства, а не проход к морю. Необходимо разбить работы на две очереди и в течение двух лет завершить их", – поручил Кондратьев главе муниципалитета. Отмечается, что в городе также планируют благоустроить "Парк Дружбы", который станет продолжением набережной.
https://ria.ru/20241119/kuban-1984712510.html
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приморско-ахтарск, краснодарский край, азовское море, вениамин кондратьев, общество
Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, Азовское море, Вениамин Кондратьев, Общество
Кондратьев поручил благоустроить набережную Приморско-Ахтарска за два года
Глава Кубани поручил благоустроить набережную Приморско-Ахтарска за два года
КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение двух лет закончить благоустройство набережной Азовского моря в Приморско-Ахтарске, сообщили в администрации региона по итогу встречи главы с активом округа.
По данным властей, местная жительница отметила, что в Приморско-Ахтарске уже благоустроили участок набережной от улицы Горшковой до Пролетарской и поинтересовалась, будут ли продолжены работы.
"Набережная – это лицо любого курортного города. Конечно, она должна выглядеть достойно – прогулочная зона с современными элементами благоустройства, а не проход к морю. Необходимо разбить работы на две очереди и в течение двух лет завершить их", – поручил Кондратьев главе муниципалитета.
Отмечается, что в городе также планируют благоустроить "Парк Дружбы", который станет продолжением набережной.