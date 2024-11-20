https://ria.ru/20241120/naberezhnaya-1984721570.html

Кондратьев поручил благоустроить набережную Приморско-Ахтарска за два года

Кондратьев поручил благоустроить набережную Приморско-Ахтарска за два года - РИА Новости, 20.11.2024

Кондратьев поручил благоустроить набережную Приморско-Ахтарска за два года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение двух лет закончить благоустройство набережной Азовского моря в Приморско-Ахтарске, сообщили РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T00:28

2024-11-20T00:28

2024-11-20T00:28

приморско-ахтарск

краснодарский край

азовское море

вениамин кондратьев

общество

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КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение двух лет закончить благоустройство набережной Азовского моря в Приморско-Ахтарске, сообщили в администрации региона по итогу встречи главы с активом округа. По данным властей, местная жительница отметила, что в Приморско-Ахтарске уже благоустроили участок набережной от улицы Горшковой до Пролетарской и поинтересовалась, будут ли продолжены работы. "Набережная – это лицо любого курортного города. Конечно, она должна выглядеть достойно – прогулочная зона с современными элементами благоустройства, а не проход к морю. Необходимо разбить работы на две очереди и в течение двух лет завершить их", – поручил Кондратьев главе муниципалитета. Отмечается, что в городе также планируют благоустроить "Парк Дружбы", который станет продолжением набережной.

https://ria.ru/20241119/kuban-1984712510.html

приморско-ахтарск

краснодарский край

азовское море

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приморско-ахтарск, краснодарский край, азовское море, вениамин кондратьев, общество