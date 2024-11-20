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Премьера мюзикла "Чебурашка. Ушастые елки" состоится в Москве

Премьера мюзикла "Чебурашка. Ушастые елки" состоится в Москве - РИА Новости, 20.11.2024

Премьера мюзикла "Чебурашка. Ушастые елки" состоится в Москве

Премьера шоу-мюзикла "Чебурашка. Ушастые елки" пройдет в Москве 21 декабря. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:13

2024-11-20T12:13

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МОСКВА, 20 ноя - Пресс-служба шоу-мюзикла "Чебурашка. Ушастые елки". Премьера шоу-мюзикла "Чебурашка. Ушастые елки" пройдет в Москве 21 декабря. В минувшие выходные посетители Московского дома книги смогли лично встретиться с ушастым героем и насладиться программой с участием артистов шоу. Мероприятие прошло при поддержке издательства "Малыш". На встрече маленькие гости посмотрели мини-спектакль, подготовленный специально для Московского дома книги; пообщались с героями шоу: дерзкими крысами, веселой Мороженщицей и ворчливым Геной. Дети также приняли участие в матер-классе по жонглированию и в викторине с возможностью выиграть призы, а также потанцевать под песни мюзикла. В конце встречи каждый смог лично обнять чебурашку и сделать совместную фотографию на память. Никто из гостей не ушел без подарка. А всех остальных, кто не успел встретиться с ушастым героем, чебурашка будет ждать на новогодних спектаклях, которые пройдут на новой площадке Международного центра бокса в "Лужниках" с 21 декабря по 7 января. Зрителей ждут трюки в исполнении артистов Цирка дю Солей, песни, написанные Сергеем Жуковым, живой вокал, анимация и различные декорации. Шоу-мюзикл "Чебурашка. Ушастые елки" — это трогательная история всеми любимого героя и его друзей, которая полностью погружает в атмосферу чудес, дарит новогоднее настроение и тонко доносит до юных зрителей важные мысли: добро всегда побеждает, хороших людей гораздо больше, чем плохих, надо обязательно верить в лучшее. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы