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В Москве заработают 50 катков с искусственным и натуральным льдом - РИА Новости, 20.11.2024
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В Москве заработают 50 катков с искусственным и натуральным льдом
В Москве заработают 50 катков с искусственным и натуральным льдом - РИА Новости, 20.11.2024
В Москве заработают 50 катков с искусственным и натуральным льдом
Примерно 50 катков с искусственным и натуральным льдом, 86 лыжных трасс, протяженностью более 280 километров, два десятка горок для катания на тюбах и ледянках... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:14
2024-11-20T17:14
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Примерно 50 катков с искусственным и натуральным льдом, 86 лыжных трасс, протяженностью более 280 километров, два десятка горок для катания на тюбах и ледянках в парках заработают в Москве этой зимой, сообщил мэр города Сергей Собянин. "Зимнюю сказку для любителей активного отдыха готовят московские парки: примерно полсотни катков с искусственным и натуральным льдом, 86 лыжных трасс, протяженностью более 280 километров, два десятка горок для катания на тюбах и ледянках в парках, а еще одна впервые откроется в кинопарке "Москино", - написал мэр в личном блоге. Когда высота устойчивого естественного снежного покрова достигнет 10-15 сантиметров, в городе начнут обустраивать лыжню, уточнил он. Более 80 маршрутов организуют в парках. "Протяженные лыжные трассы по традиции проложим в "Лосином острове" и Битцевском парке. Разнообразием маршрутов традиционно порадуют "Сокольники", "Фили", Измайловский парк, сквер по Олонецкому проезду, музей-заповедник "Царицыно", усадьба Воронцово. А одна из самых живописных лыжных трасс будет создана в Нескучном саду. Она стартует от Аллеи влюбленных, у беседки имени 800-летия Москвы, и тянется на три километра в заснеженном лесу", - пояснил Собянин. Помимо этого, лыжня будет на ВДНХ в парке "Останкино", в конноспортивном комплексе "Битца", на территории Гребного канала, Гольф-центра "Москва". Трассы в парках "Сокольники", имени Юрия Лужкова, в Олимпийской деревне, ландшафтном парке "Митино", музее-заповеднике "Царицыно" получат искусственное оснежение и потому будут открыты и при плюсовой температуре. "Прокатиться на санках с горки с ветерком любят и дети, и взрослые. Когда зима порадует нас устойчивым снежным покровом высотой не менее 15 сантиметров, создавать горки начнут в нескольких парках, кинопарке "Москино" и в "Лужниках". На ВДНХ заработает тюбинговая горка с подъемниками для "ватрушек", пятью спусками и разноцветной подсветкой", - добавил мэр. По его словам, в парке на "Ходынском поле" появится современный каток с детской зоной, новый каток с теплыми раздевалками и пунктом проката возведут и в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Также катки поставят в музее-заповеднике "Коломенское", в парке имени Юрия Лужкова, парке Горького, парке "Останкино", в "Лужниках" и других местах. "Как только позволит погода, откроем в парках катки с естественным льдом. Среди них - катки в "Сокольниках", саду "Эрмитаж", музее-заповеднике "Царицыно", Лианозовском, Перовском и Измайловском парках, усадьбе Воронцово", - добавил Собянин. Он рассказал, что гостей и жителей столицы ожидает много спортивных праздников: второй спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом", Неделя Лыжни России, Зимний день Московского спорта, Зимний фестиваль школьного спорта в "Лужниках".
https://ria.ru/20241118/moskva-1984397682.html
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городское хозяйство москвы, москва, горький, россия, сергей собянин, москино
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Горький, Россия, Сергей Собянин, Москино

В Москве заработают 50 катков с искусственным и натуральным льдом

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкПосетители на катке
Посетители на катке - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Данил Айкин
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Посетители на катке
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Примерно 50 катков с искусственным и натуральным льдом, 86 лыжных трасс, протяженностью более 280 километров, два десятка горок для катания на тюбах и ледянках в парках заработают в Москве этой зимой, сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Зимнюю сказку для любителей активного отдыха готовят московские парки: примерно полсотни катков с искусственным и натуральным льдом, 86 лыжных трасс, протяженностью более 280 километров, два десятка горок для катания на тюбах и ледянках в парках, а еще одна впервые откроется в кинопарке "Москино", - написал мэр в личном блоге.
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Когда высота устойчивого естественного снежного покрова достигнет 10-15 сантиметров, в городе начнут обустраивать лыжню, уточнил он. Более 80 маршрутов организуют в парках.
"Протяженные лыжные трассы по традиции проложим в "Лосином острове" и Битцевском парке. Разнообразием маршрутов традиционно порадуют "Сокольники", "Фили", Измайловский парк, сквер по Олонецкому проезду, музей-заповедник "Царицыно", усадьба Воронцово. А одна из самых живописных лыжных трасс будет создана в Нескучном саду. Она стартует от Аллеи влюбленных, у беседки имени 800-летия Москвы, и тянется на три километра в заснеженном лесу", - пояснил Собянин.
Помимо этого, лыжня будет на ВДНХ в парке "Останкино", в конноспортивном комплексе "Битца", на территории Гребного канала, Гольф-центра "Москва". Трассы в парках "Сокольники", имени Юрия Лужкова, в Олимпийской деревне, ландшафтном парке "Митино", музее-заповеднике "Царицыно" получат искусственное оснежение и потому будут открыты и при плюсовой температуре.
"Прокатиться на санках с горки с ветерком любят и дети, и взрослые. Когда зима порадует нас устойчивым снежным покровом высотой не менее 15 сантиметров, создавать горки начнут в нескольких парках, кинопарке "Москино" и в "Лужниках". На ВДНХ заработает тюбинговая горка с подъемниками для "ватрушек", пятью спусками и разноцветной подсветкой", - добавил мэр.
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По его словам, в парке на "Ходынском поле" появится современный каток с детской зоной, новый каток с теплыми раздевалками и пунктом проката возведут и в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Также катки поставят в музее-заповеднике "Коломенское", в парке имени Юрия Лужкова, парке Горького, парке "Останкино", в "Лужниках" и других местах.
"Как только позволит погода, откроем в парках катки с естественным льдом. Среди них - катки в "Сокольниках", саду "Эрмитаж", музее-заповеднике "Царицыно", Лианозовском, Перовском и Измайловском парках, усадьбе Воронцово", - добавил Собянин.
Он рассказал, что гостей и жителей столицы ожидает много спортивных праздников: второй спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом", Неделя Лыжни России, Зимний день Московского спорта, Зимний фестиваль школьного спорта в "Лужниках".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваГорькийРоссияСергей СобянинМоскино
 
 
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