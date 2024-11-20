https://ria.ru/20241120/moskva-1984877022.html

В Москве заработают 50 катков с искусственным и натуральным льдом

В Москве заработают 50 катков с искусственным и натуральным льдом - РИА Новости, 20.11.2024

В Москве заработают 50 катков с искусственным и натуральным льдом

Примерно 50 катков с искусственным и натуральным льдом, 86 лыжных трасс, протяженностью более 280 километров, два десятка горок для катания на тюбах и ледянках... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:14

2024-11-20T17:14

2024-11-20T17:14

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Примерно 50 катков с искусственным и натуральным льдом, 86 лыжных трасс, протяженностью более 280 километров, два десятка горок для катания на тюбах и ледянках в парках заработают в Москве этой зимой, сообщил мэр города Сергей Собянин. "Зимнюю сказку для любителей активного отдыха готовят московские парки: примерно полсотни катков с искусственным и натуральным льдом, 86 лыжных трасс, протяженностью более 280 километров, два десятка горок для катания на тюбах и ледянках в парках, а еще одна впервые откроется в кинопарке "Москино", - написал мэр в личном блоге. Когда высота устойчивого естественного снежного покрова достигнет 10-15 сантиметров, в городе начнут обустраивать лыжню, уточнил он. Более 80 маршрутов организуют в парках. "Протяженные лыжные трассы по традиции проложим в "Лосином острове" и Битцевском парке. Разнообразием маршрутов традиционно порадуют "Сокольники", "Фили", Измайловский парк, сквер по Олонецкому проезду, музей-заповедник "Царицыно", усадьба Воронцово. А одна из самых живописных лыжных трасс будет создана в Нескучном саду. Она стартует от Аллеи влюбленных, у беседки имени 800-летия Москвы, и тянется на три километра в заснеженном лесу", - пояснил Собянин. Помимо этого, лыжня будет на ВДНХ в парке "Останкино", в конноспортивном комплексе "Битца", на территории Гребного канала, Гольф-центра "Москва". Трассы в парках "Сокольники", имени Юрия Лужкова, в Олимпийской деревне, ландшафтном парке "Митино", музее-заповеднике "Царицыно" получат искусственное оснежение и потому будут открыты и при плюсовой температуре. "Прокатиться на санках с горки с ветерком любят и дети, и взрослые. Когда зима порадует нас устойчивым снежным покровом высотой не менее 15 сантиметров, создавать горки начнут в нескольких парках, кинопарке "Москино" и в "Лужниках". На ВДНХ заработает тюбинговая горка с подъемниками для "ватрушек", пятью спусками и разноцветной подсветкой", - добавил мэр. По его словам, в парке на "Ходынском поле" появится современный каток с детской зоной, новый каток с теплыми раздевалками и пунктом проката возведут и в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Также катки поставят в музее-заповеднике "Коломенское", в парке имени Юрия Лужкова, парке Горького, парке "Останкино", в "Лужниках" и других местах. "Как только позволит погода, откроем в парках катки с естественным льдом. Среди них - катки в "Сокольниках", саду "Эрмитаж", музее-заповеднике "Царицыно", Лианозовском, Перовском и Измайловском парках, усадьбе Воронцово", - добавил Собянин. Он рассказал, что гостей и жителей столицы ожидает много спортивных праздников: второй спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом", Неделя Лыжни России, Зимний день Московского спорта, Зимний фестиваль школьного спорта в "Лужниках".

https://ria.ru/20241118/moskva-1984397682.html

https://ria.ru/20240924/katki-1974467646.html

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Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, горький, россия, сергей собянин, москино