https://ria.ru/20241120/moskva-1984873965.html

Москвичей попросили быть внимательными из-за усиления ветра

Москвичей попросили быть внимательными из-за усиления ветра - РИА Новости, 20.11.2024

Москвичей попросили быть внимательными из-за усиления ветра

Москвичам следует быть внимательными из-за непогоды в среду, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:04

2024-11-20T17:04

2024-11-20T17:04

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москва

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными из-за непогоды в среду, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении. Добавляется, что погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.

https://realty.ria.ru/20241120/yarkost-1983966661.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, погода