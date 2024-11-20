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Москвичей попросили быть внимательными из-за усиления ветра
Москвичей попросили быть внимательными из-за усиления ветра - РИА Новости, 20.11.2024
Москвичей попросили быть внимательными из-за усиления ветра
Москвичам следует быть внимательными из-за непогоды в среду, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:04
2024-11-20T17:04
2024-11-20T17:04
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными из-за непогоды в среду, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении. Добавляется, что погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными из-за непогоды в среду, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Добавляется, что погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.