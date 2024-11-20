https://ria.ru/20241120/moskva-1984872991.html

Ремонт элементов плотины Можайского гидроузла завершается в Москве

Ремонт элементов плотины Можайского гидроузла завершается в Москве - РИА Новости, 20.11.2024

Ремонт элементов плотины Можайского гидроузла завершается в Москве

Ремонт элементов плотины Марфин Брод Можайского гидротехнического узла завершается в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:08

2024-11-20T17:08

2024-11-20T17:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

мосводоканал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984875448_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_76cff1a13fbadb73ec5ed2d1aa824ed6.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ремонт элементов плотины Марфин Брод Можайского гидротехнического узла завершается в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершают ремонт элементов плотины Марфин Брод Можайского гидротехнического узла Западной станции водоподготовки. Специалисты АО "Мосводоканал" восстановят лоток водосброса, отремонтируют дренажные системы плотины и инженерные коммуникации. Обновление ключевых элементов гидротехнического узла обеспечит надежность сооружения", - говорится в сообщении. Для работ подобрали отечественные материалы, которые отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, а также хорошо зарекомендовали себя на разных объектах. "Можайский гидроузел, откуда вода поступает на Западную станцию водоподготовки, - крупнейший в Москворецкой водной системе. Плотина Марфин Брод - важный элемент гидроузла, именно с ее возведения в 1960 году началась история всего комплекса сооружений", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что сооружения Можайского гидроузла обеспечивают подачу воды на Западную станцию водоподготовки, хранят запасы и позволяют ограничивать сбросы воды во время половодья и паводков, а также вырабатывают электроэнергию. Здесь установлена гидроэлектростанция мощностью 2,5 мегаватта, которая полностью покрывает потребности гидроузла в электроэнергии.

https://realty.ria.ru/20241120/yarkost-1983966661.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, мосводоканал