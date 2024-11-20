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Ремонт элементов плотины Можайского гидроузла завершается в Москве
Ремонт элементов плотины Можайского гидроузла завершается в Москве - РИА Новости, 20.11.2024
Ремонт элементов плотины Можайского гидроузла завершается в Москве
Ремонт элементов плотины Марфин Брод Можайского гидротехнического узла завершается в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:08
2024-11-20T17:08
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ремонт элементов плотины Марфин Брод Можайского гидротехнического узла завершается в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершают ремонт элементов плотины Марфин Брод Можайского гидротехнического узла Западной станции водоподготовки. Специалисты АО "Мосводоканал" восстановят лоток водосброса, отремонтируют дренажные системы плотины и инженерные коммуникации. Обновление ключевых элементов гидротехнического узла обеспечит надежность сооружения", - говорится в сообщении. Для работ подобрали отечественные материалы, которые отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, а также хорошо зарекомендовали себя на разных объектах. "Можайский гидроузел, откуда вода поступает на Западную станцию водоподготовки, - крупнейший в Москворецкой водной системе. Плотина Марфин Брод - важный элемент гидроузла, именно с ее возведения в 1960 году началась история всего комплекса сооружений", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что сооружения Можайского гидроузла обеспечивают подачу воды на Западную станцию водоподготовки, хранят запасы и позволяют ограничивать сбросы воды во время половодья и паводков, а также вырабатывают электроэнергию. Здесь установлена гидроэлектростанция мощностью 2,5 мегаватта, которая полностью покрывает потребности гидроузла в электроэнергии.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, мосводоканал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Мосводоканал
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ремонт элементов плотины Марфин Брод Можайского гидротехнического узла завершается в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершают ремонт элементов плотины Марфин Брод Можайского гидротехнического узла Западной станции водоподготовки. Специалисты АО "Мосводоканал" восстановят лоток водосброса, отремонтируют дренажные системы плотины и инженерные коммуникации. Обновление ключевых элементов гидротехнического узла обеспечит надежность сооружения", - говорится в сообщении.
Для работ подобрали отечественные материалы, которые отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, а также хорошо зарекомендовали себя на разных объектах.
"Можайский гидроузел, откуда вода поступает на Западную станцию водоподготовки, - крупнейший в Москворецкой водной системе. Плотина Марфин Брод - важный элемент гидроузла, именно с ее возведения в 1960 году началась история всего комплекса сооружений", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что сооружения Можайского гидроузла обеспечивают подачу воды на Западную станцию водоподготовки, хранят запасы и позволяют ограничивать сбросы воды во время половодья и паводков, а также вырабатывают электроэнергию. Здесь установлена гидроэлектростанция мощностью 2,5 мегаватта, которая полностью покрывает потребности гидроузла в электроэнергии.