https://ria.ru/20241120/moshennichestvo-1984735127.html

Россиян предупредили о схеме мошенников со взломом аккаунта на госуслугах

Россиян предупредили о схеме мошенников со взломом аккаунта на госуслугах - РИА Новости, 20.11.2024

Россиян предупредили о схеме мошенников со взломом аккаунта на госуслугах

Новая схема мошенничества со взломом аккаунта на госуслугах появилась в России: жертве отправляют цветы или другой подарок, а спустя несколько дней просят "код... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T06:39

2024-11-20T06:39

2024-11-20T09:57

россия

сергей анохин

билайн

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Новая схема мошенничества со взломом аккаунта на госуслугах появилась в России: жертве отправляют цветы или другой подарок, а спустя несколько дней просят "код подтверждения доставки", который на самом деле дает доступ к порталу госуслуг, сообщила РИА Новости группа быстрого реагирования "Билайна". "Мошенники придумали новый способ обмана: они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают "код подтверждения доставки", — рассказали в компании.Если жертва сообщает этот код, то рискует остаться без денег и с кредитами. "Таким образом мошенники взламывают аккаунты на госуслугах", — отметили в компании.Ранее "Почта России" предупредила россиян о мошеннических звонках от имени компании. Сначала жертве звонит аферист, представляющийся сотрудником почты, и уверяет, что на имя гражданина пришло некое почтовое отправление, за которым нужно лично явиться в отделение связи. При этом он обещает упростить процесс, прислав уведомление, но для оформления заявки потребуется назвать код из СМС, который на самом деле являются кодом доступа к госуслугам.В компании подчеркнули, что никогда не просят сообщить код из СМС.Схема с кодами из СМС — одна из самых популярных у аферистов. В большинстве случаев жертве звонят якобы сотрудники энергосбыта, или поликлиники, или "Почты России", отправляют код для входа в госуслуги, просят его назвать и скидывают звонок. Затем звонят якобы уже от госуслуг, пугают клиента тем, что кто-то получил доступ к его профилю, и человек уже полностью доверяет мошенникам, называет коды и переводит деньги на якобы безопасный счет.

https://ria.ru/20241119/moshenniki-1984545034.html

https://ria.ru/20241116/moshenniki-1984103349.html

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россия, сергей анохин, билайн