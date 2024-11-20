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В "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза
В "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза - РИА Новости, 20.11.2024
В "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза
Штаб-квартира Деда Мороза впервые откроется в московских "Лужниках", там он будет принимать гостей, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:00
2024-11-20T09:00
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Штаб-квартира Деда Мороза впервые откроется в московских "Лужниках", там он будет принимать гостей, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. "На площади перед Аквакомплексом впервые в "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза, где он будет принимать гостей, упаковывать и дарить подарки, получать письма и проводить прямые эфиры", - рассказал Собянин. По его словам, все зимние фестивали в 2024 году пройдут в рамках проекта "Зима в Москве".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, дед мороз, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Дед Мороз, Сергей Собянин
В "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза
Собянин: штаб-квартира Деда Мороза впервые откроется в "Лужниках"