https://ria.ru/20241120/moroz-1984744542.html

В "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза

В "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза - РИА Новости, 20.11.2024

В "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза

Штаб-квартира Деда Мороза впервые откроется в московских "Лужниках", там он будет принимать гостей, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:00

2024-11-20T09:00

2024-11-20T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

дед мороз

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919159942_0:477:2793:2048_1920x0_80_0_0_e6d9c3b33a975eb6f8b32a9f6f6c615f.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Штаб-квартира Деда Мороза впервые откроется в московских "Лужниках", там он будет принимать гостей, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. "На площади перед Аквакомплексом впервые в "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза, где он будет принимать гостей, упаковывать и дарить подарки, получать письма и проводить прямые эфиры", - рассказал Собянин. По его словам, все зимние фестивали в 2024 году пройдут в рамках проекта "Зима в Москве".

https://ria.ru/20241119/dedmoroz-1984081495.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, дед мороз, сергей собянин