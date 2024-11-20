Рейтинг@Mail.ru
В "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:00 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/moroz-1984744542.html
В "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза
В "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза - РИА Новости, 20.11.2024
В "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза
Штаб-квартира Деда Мороза впервые откроется в московских "Лужниках", там он будет принимать гостей, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:00
2024-11-20T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
дед мороз
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919159942_0:477:2793:2048_1920x0_80_0_0_e6d9c3b33a975eb6f8b32a9f6f6c615f.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Штаб-квартира Деда Мороза впервые откроется в московских "Лужниках", там он будет принимать гостей, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. "На площади перед Аквакомплексом впервые в "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза, где он будет принимать гостей, упаковывать и дарить подарки, получать письма и проводить прямые эфиры", - рассказал Собянин. По его словам, все зимние фестивали в 2024 году пройдут в рамках проекта "Зима в Москве".
https://ria.ru/20241119/dedmoroz-1984081495.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919159942_172:263:2552:2048_1920x0_80_0_0_8498089d0146e900df2913337fe8abac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, дед мороз, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Дед Мороз, Сергей Собянин
В "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза

Собянин: штаб-квартира Деда Мороза впервые откроется в "Лужниках"

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВсероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Всероссийский Дед Мороз . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Штаб-квартира Деда Мороза впервые откроется в московских "Лужниках", там он будет принимать гостей, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"На площади перед Аквакомплексом впервые в "Лужниках" откроется штаб-квартира Деда Мороза, где он будет принимать гостей, упаковывать и дарить подарки, получать письма и проводить прямые эфиры", - рассказал Собянин.
По его словам, все зимние фестивали в 2024 году пройдут в рамках проекта "Зима в Москве".
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Тур к Деду Морозу. Что нужно увидеть в Великом Устюге
19 ноября, 08:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДед МорозСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала