Рейтинг@Mail.ru
БПЛА атаковали молокозавод в Белгородской области, сообщили в компании - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:49 20.11.2024 (обновлено: 03:58 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/molokozavod-1984730009.html
БПЛА атаковали молокозавод в Белгородской области, сообщили в компании
БПЛА атаковали молокозавод в Белгородской области, сообщили в компании - РИА Новости, 20.11.2024
БПЛА атаковали молокозавод в Белгородской области, сообщили в компании
БПЛА попали на прилегающую территорию производящего молочную продукцию завода ООО "Виола" в Белгородской области, здание завода незначительно повреждено,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T03:49
2024-11-20T03:58
специальная военная операция на украине
белгородская область
алексеевка
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
рбк (медиагруппа)
воронежская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932006588_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f1d5e24d0f1a578cb89a2a89e8e1c7a.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. БПЛА попали на прилегающую территорию производящего молочную продукцию завода ООО "Виола" в Белгородской области, здание завода незначительно повреждено, сотрудники не пострадали, сообщает ООО "Виола" на своем сайте. Во вторник вечером глава Воронежской области Алксандр Гусев сообщал, что более пяти беспилотников самолетного типа атаковали промпредприятие, выпускающее гражданскую продукцию, произошло возгорание, которое позднее ликвидировали, пострадавших не было. Тем же вечером губернатор соседней с Воронежской Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал об атаке ВСУ на регион: в результате падения обломков беспилотников на территории одного из предприятий в городе Алексеевка были повреждены производственные помещения. "Происшествие на заводе ООО "Виола" в Белгородской области... Вечером 19 ноября на территорию, прилегающую к заводу ООО "Виола" по производству свежей молочной продукции, попали БПЛА. Здание завода компании, по предварительной оценке, получило незначительные повреждения. Пресс-служба компании сообщает, что сотрудники предприятия не пострадали. На данный момент весь персонал завода эвакуирован. На месте происшествия присутствует руководство предприятия и работают специальные службы", - говорится в сообщении на сайте компании. Отмечается, что производство приостановлено, его возобновят при отсутствии угроз для жизни и здоровья сотрудников завода. В свою очередь газете РБК в пресс-службе "Эфко" также сообщили, что под атаку ВСУ попали две промышленные площадки и в Воронежской области. "Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет", - сообщили в компании.
https://ria.ru/20241119/moldaviya-1984638464.html
https://ria.ru/20241120/makron-1984729643.html
белгородская область
алексеевка
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932006588_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b033f555c1e3340bf59e94f6363dd523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, алексеевка, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, рбк (медиагруппа), воронежская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Алексеевка, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, РБК (медиагруппа), Воронежская область, Происшествия
БПЛА атаковали молокозавод в Белгородской области, сообщили в компании

Компания "Виола" сообщила об атаке БПЛА на молокозавод в Белгородской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОбломок БПЛА
Обломок БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Обломок БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. БПЛА попали на прилегающую территорию производящего молочную продукцию завода ООО "Виола" в Белгородской области, здание завода незначительно повреждено, сотрудники не пострадали, сообщает ООО "Виола" на своем сайте.
Во вторник вечером глава Воронежской области Алксандр Гусев сообщал, что более пяти беспилотников самолетного типа атаковали промпредприятие, выпускающее гражданскую продукцию, произошло возгорание, которое позднее ликвидировали, пострадавших не было. Тем же вечером губернатор соседней с Воронежской Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал об атаке ВСУ на регион: в результате падения обломков беспилотников на территории одного из предприятий в городе Алексеевка были повреждены производственные помещения.
Дрон, обнаруженный в районе ТЦ Port Mall и спорткомплекса Арена Кишинев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
На окраине Кишинева нашли обломки беспилотника
19 ноября, 15:47
"Происшествие на заводе ООО "Виола" в Белгородской области... Вечером 19 ноября на территорию, прилегающую к заводу ООО "Виола" по производству свежей молочной продукции, попали БПЛА. Здание завода компании, по предварительной оценке, получило незначительные повреждения. Пресс-служба компании сообщает, что сотрудники предприятия не пострадали. На данный момент весь персонал завода эвакуирован. На месте происшествия присутствует руководство предприятия и работают специальные службы", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что производство приостановлено, его возобновят при отсутствии угроз для жизни и здоровья сотрудников завода.
В свою очередь газете РБК в пресс-службе "Эфко" также сообщили, что под атаку ВСУ попали две промышленные площадки и в Воронежской области.
"Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет", - сообщили в компании.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Макрон после разрешения ВСУ на удары вглубь России обратился к Путину
Вчера, 03:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьАлексеевкаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРБК (медиагруппа)Воронежская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала