https://ria.ru/20241120/mishustin-1984884168.html

Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска через границу

Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска через границу - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска через границу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность модернизации пунктов пропуска через госграницу с применением цифровых решений с целью увеличения объемов... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:39

2024-11-20T17:39

2024-11-20T17:39

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность модернизации пунктов пропуска через госграницу с применением цифровых решений с целью увеличения объемов перевозок по международным коридорам. "В ближайшие годы необходимо модернизировать пункты пропуска через границу, в том числе внедрив там практику оформления документов в электронном виде. Это особенно касается приоритетных участков, где пропускную способность железнодорожных пограничных переходов требуется расширить более чем в два раза, а автомобильных – еще сильнее – почти в четыре раза", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России". Российский премьер отметил, что по оценкам специалистов, время осмотра машин на госгранице технически возможно сократить до десяти минут. Кроме того, Мишустин сообщил гостям заседания, что на выставке форума ему представили цифровое решение, которое направлено как раз на ускорение прохождения контроля. "Если оно подтвердит в практике свою эффективность, надо его обязательно масштабировать. Важно, что успешное выполнение этой задачи будет способствовать увеличению перевозок по международным транспортным коридорам", - резюмировал он.

https://ria.ru/20241119/domodedovo-1984513753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин