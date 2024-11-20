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Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска через границу - РИА Новости, 20.11.2024
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17:39 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984884168.html
Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска через границу
Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска через границу - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска через границу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность модернизации пунктов пропуска через госграницу с применением цифровых решений с целью увеличения объемов... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:39
2024-11-20T17:39
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность модернизации пунктов пропуска через госграницу с применением цифровых решений с целью увеличения объемов перевозок по международным коридорам. "В ближайшие годы необходимо модернизировать пункты пропуска через границу, в том числе внедрив там практику оформления документов в электронном виде. Это особенно касается приоритетных участков, где пропускную способность железнодорожных пограничных переходов требуется расширить более чем в два раза, а автомобильных – еще сильнее – почти в четыре раза", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России". Российский премьер отметил, что по оценкам специалистов, время осмотра машин на госгранице технически возможно сократить до десяти минут. Кроме того, Мишустин сообщил гостям заседания, что на выставке форума ему представили цифровое решение, которое направлено как раз на ускорение прохождения контроля. "Если оно подтвердит в практике свою эффективность, надо его обязательно масштабировать. Важно, что успешное выполнение этой задачи будет способствовать увеличению перевозок по международным транспортным коридорам", - резюмировал он.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска через границу

Мишустин: для пунктов пропуска на границе надо использовать цифровые решения

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТаможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность модернизации пунктов пропуска через госграницу с применением цифровых решений с целью увеличения объемов перевозок по международным коридорам.
"В ближайшие годы необходимо модернизировать пункты пропуска через границу, в том числе внедрив там практику оформления документов в электронном виде. Это особенно касается приоритетных участков, где пропускную способность железнодорожных пограничных переходов требуется расширить более чем в два раза, а автомобильных – еще сильнее – почти в четыре раза", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России".
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Российский премьер отметил, что по оценкам специалистов, время осмотра машин на госгранице технически возможно сократить до десяти минут. Кроме того, Мишустин сообщил гостям заседания, что на выставке форума ему представили цифровое решение, которое направлено как раз на ускорение прохождения контроля.
"Если оно подтвердит в практике свою эффективность, надо его обязательно масштабировать. Важно, что успешное выполнение этой задачи будет способствовать увеличению перевозок по международным транспортным коридорам", - резюмировал он.
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