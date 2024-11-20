https://ria.ru/20241120/mishustin-1984882929.html
Российские заводы могут закрыть потребности в транспорте, заявил Мишустин
Российские заводы могут закрыть потребности в транспорте, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.11.2024
Российские заводы могут закрыть потребности в транспорте, заявил Мишустин
Мощности российских заводов способны полностью обеспечить растущие потребности регионов при обновлении общественного транспорта, уверен премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:33
2024-11-20T17:33
2024-11-20T17:33
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мощности российских заводов способны полностью обеспечить растущие потребности регионов при обновлении общественного транспорта, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Чтобы повысить мобильность людей, продолжим активно обновлять общественный транспорт. Мощности отечественных заводов способны полностью обеспечить все растущие потребности регионов", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России". Он отметил, что за счет федеральных мер поддержки в этом году в субъекты РФ будет поставлено свыше 7 тысяч единиц новой техники, а в следующие шесть лет дополнительно еще более 33 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. На эти цели планируется выделить 150 миллиардов рублей, добавил Мишустин.
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984858192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Российские заводы могут закрыть потребности в транспорте, заявил Мишустин
Мишустин: мощности российских заводов способны обеспечить регионы транспортом
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мощности российских заводов способны полностью обеспечить растущие потребности регионов при обновлении общественного транспорта, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы повысить мобильность людей, продолжим активно обновлять общественный транспорт. Мощности отечественных заводов способны полностью обеспечить все растущие потребности регионов", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
Он отметил, что за счет федеральных мер поддержки в этом году в субъекты РФ будет поставлено свыше 7 тысяч единиц новой техники, а в следующие шесть лет дополнительно еще более 33 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. На эти цели планируется выделить 150 миллиардов рублей, добавил Мишустин.