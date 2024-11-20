https://ria.ru/20241120/mishustin-1984882929.html

Российские заводы могут закрыть потребности в транспорте, заявил Мишустин

Российские заводы могут закрыть потребности в транспорте, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.11.2024

Российские заводы могут закрыть потребности в транспорте, заявил Мишустин

Мощности российских заводов способны полностью обеспечить растущие потребности регионов при обновлении общественного транспорта, уверен премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:33

2024-11-20T17:33

2024-11-20T17:33

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мощности российских заводов способны полностью обеспечить растущие потребности регионов при обновлении общественного транспорта, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Чтобы повысить мобильность людей, продолжим активно обновлять общественный транспорт. Мощности отечественных заводов способны полностью обеспечить все растущие потребности регионов", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России". Он отметил, что за счет федеральных мер поддержки в этом году в субъекты РФ будет поставлено свыше 7 тысяч единиц новой техники, а в следующие шесть лет дополнительно еще более 33 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. На эти цели планируется выделить 150 миллиардов рублей, добавил Мишустин.

https://ria.ru/20241120/mishustin-1984858192.html

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Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, экономика