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Мишустин рассказал, сколько дорог привели в порядок за шесть лет - РИА Новости, 20.11.2024
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17:26 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984880213.html
Мишустин рассказал, сколько дорог привели в порядок за шесть лет
Мишустин рассказал, сколько дорог привели в порядок за шесть лет - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин рассказал, сколько дорог привели в порядок за шесть лет
За шесть лет действия нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было приведено в порядок не менее 85% городских и 54% региональных трасс, в рамках нового... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:26
2024-11-20T17:26
экономика
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За шесть лет действия нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было приведено в порядок не менее 85% городских и 54% региональных трасс, в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в ближайшие шесть лет доля соответствующих нормативным требованиям федеральных дорог будет увеличена до 85%, а региональных – до 60%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В этом году подходит к завершению национальный проект "Безопасные качественные дороги". За шесть лет его действия в надлежащее состояние приведено не менее 85% городских и 54% региональных трасс. Со следующего года такая работа продолжится в рамках нового проекта "Инфраструктура для жизни". Рассчитываем, что с его помощью решим поставленную президентом задачу по увеличению в ближайшие шесть лет доли соответствующих нормативным требованиям федеральных дорог – до 85%, а региональных – до 60%", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России". Он напомнил, что на обновление дорожной сети в проекте трехлетнего федерального бюджета предусмотрено более 3,5 триллионов рублей. "Обращаю внимание, что строительство автомагистралей должно учитывать комплексное развитие территорий, открытие производственных площадок, расположение транспортных коммуникаций, в том числе железнодорожных, чтобы новые дороги были удобны для наших граждан и эффективны для бизнеса", - подчеркнул премьер.
https://realty.ria.ru/20240419/dorogi-1940311637.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, сколько дорог привели в порядок за шесть лет

Мишустин: за шесть лет привели в порядок 85% городских и 54% региональных трасс

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкРемонт федеральной автомобильной дороги А360 "Лена" Большой Невер - Якутск в Амурской области
Ремонт федеральной автомобильной дороги А360 Лена Большой Невер - Якутск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Ремонт федеральной автомобильной дороги А360 "Лена" Большой Невер - Якутск в Амурской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За шесть лет действия нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было приведено в порядок не менее 85% городских и 54% региональных трасс, в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в ближайшие шесть лет доля соответствующих нормативным требованиям федеральных дорог будет увеличена до 85%, а региональных – до 60%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В этом году подходит к завершению национальный проект "Безопасные качественные дороги". За шесть лет его действия в надлежащее состояние приведено не менее 85% городских и 54% региональных трасс. Со следующего года такая работа продолжится в рамках нового проекта "Инфраструктура для жизни". Рассчитываем, что с его помощью решим поставленную президентом задачу по увеличению в ближайшие шесть лет доли соответствующих нормативным требованиям федеральных дорог – до 85%, а региональных – до 60%", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
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Он напомнил, что на обновление дорожной сети в проекте трехлетнего федерального бюджета предусмотрено более 3,5 триллионов рублей.
"Обращаю внимание, что строительство автомагистралей должно учитывать комплексное развитие территорий, открытие производственных площадок, расположение транспортных коммуникаций, в том числе железнодорожных, чтобы новые дороги были удобны для наших граждан и эффективны для бизнеса", - подчеркнул премьер.
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