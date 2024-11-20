https://ria.ru/20241120/mishustin-1984880213.html

Мишустин рассказал, сколько дорог привели в порядок за шесть лет

Мишустин рассказал, сколько дорог привели в порядок за шесть лет - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин рассказал, сколько дорог привели в порядок за шесть лет

За шесть лет действия нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было приведено в порядок не менее 85% городских и 54% региональных трасс, в рамках нового... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:26

2024-11-20T17:26

2024-11-20T17:26

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За шесть лет действия нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было приведено в порядок не менее 85% городских и 54% региональных трасс, в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в ближайшие шесть лет доля соответствующих нормативным требованиям федеральных дорог будет увеличена до 85%, а региональных – до 60%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В этом году подходит к завершению национальный проект "Безопасные качественные дороги". За шесть лет его действия в надлежащее состояние приведено не менее 85% городских и 54% региональных трасс. Со следующего года такая работа продолжится в рамках нового проекта "Инфраструктура для жизни". Рассчитываем, что с его помощью решим поставленную президентом задачу по увеличению в ближайшие шесть лет доли соответствующих нормативным требованиям федеральных дорог – до 85%, а региональных – до 60%", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России". Он напомнил, что на обновление дорожной сети в проекте трехлетнего федерального бюджета предусмотрено более 3,5 триллионов рублей. "Обращаю внимание, что строительство автомагистралей должно учитывать комплексное развитие территорий, открытие производственных площадок, расположение транспортных коммуникаций, в том числе железнодорожных, чтобы новые дороги были удобны для наших граждан и эффективны для бизнеса", - подчеркнул премьер.

https://realty.ria.ru/20240419/dorogi-1940311637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин