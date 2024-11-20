https://ria.ru/20241120/mishustin-1984874610.html

Мишустин попросил уделить особое внимание развитию морских гаваней

Мишустин попросил уделить особое внимание развитию морских гаваней - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин попросил уделить особое внимание развитию морских гаваней

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил уделить особое внимание развитию опорной сети российских морских гаваней, в том числе портов Эльга, Ванино,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:04

2024-11-20T17:04

2024-11-20T17:05

экономика

ванино

мурманск

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129873/48/1298734886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_834a280abccfe6b252a36384f7fc3e84.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил уделить особое внимание развитию опорной сети российских морских гаваней, в том числе портов Эльга, Ванино, Восточный и Мурманска. "Попросил бы уделить особое внимание пятнадцати нашим гаваням, которые входят в опорную сеть. И ключевые из них – Эльга, Ванино, Восточный. А также Мурманск – этот глубоководный порт открывает прямой доступ к мировому океану, минуя проливы. Важно расширять возможности и внутренних водных путей", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России". Он высказался и о важности речного транспорта, который обслуживает крупные промышленные центры регионов и помогает разгружать железные и автомобильные дороги. "Чтобы вдохнуть в него новую жизнь, наметили в числе первоочередных задач углубление русел наших основных рек. А также строительство и реконструкцию гидроузлов на Волге и Доне", - добавил премьер.

https://ria.ru/20241120/sevmorput-1984873742.html

https://ria.ru/20240809/port-1965288929.html

ванино

мурманск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ванино, мурманск, россия, михаил мишустин