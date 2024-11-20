https://ria.ru/20241120/mishustin-1984874610.html
Мишустин попросил уделить особое внимание развитию морских гаваней
Мишустин попросил уделить особое внимание развитию морских гаваней - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин попросил уделить особое внимание развитию морских гаваней
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил уделить особое внимание развитию опорной сети российских морских гаваней, в том числе портов Эльга, Ванино,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:04
2024-11-20T17:04
2024-11-20T17:05
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил уделить особое внимание развитию опорной сети российских морских гаваней, в том числе портов Эльга, Ванино, Восточный и Мурманска. "Попросил бы уделить особое внимание пятнадцати нашим гаваням, которые входят в опорную сеть. И ключевые из них – Эльга, Ванино, Восточный. А также Мурманск – этот глубоководный порт открывает прямой доступ к мировому океану, минуя проливы. Важно расширять возможности и внутренних водных путей", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России". Он высказался и о важности речного транспорта, который обслуживает крупные промышленные центры регионов и помогает разгружать железные и автомобильные дороги. "Чтобы вдохнуть в него новую жизнь, наметили в числе первоочередных задач углубление русел наших основных рек. А также строительство и реконструкцию гидроузлов на Волге и Доне", - добавил премьер.
https://ria.ru/20241120/sevmorput-1984873742.html
https://ria.ru/20240809/port-1965288929.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ванино, мурманск, россия, михаил мишустин
Экономика, Ванино, Мурманск, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин попросил уделить особое внимание развитию морских гаваней
Мишустин попросил уделить внимание развитию опорной сети морских гаваней
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил уделить особое внимание развитию опорной сети российских морских гаваней, в том числе портов Эльга, Ванино, Восточный и Мурманска.
"Попросил бы уделить особое внимание пятнадцати нашим гаваням, которые входят в опорную сеть. И ключевые из них – Эльга, Ванино, Восточный. А также Мурманск – этот глубоководный порт открывает прямой доступ к мировому океану, минуя проливы. Важно расширять возможности и внутренних водных путей", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
Он высказался и о важности речного транспорта, который обслуживает крупные промышленные центры регионов и помогает разгружать железные и автомобильные дороги.
"Чтобы вдохнуть в него новую жизнь, наметили в числе первоочередных задач углубление русел наших основных рек. А также строительство и реконструкцию гидроузлов на Волге и Доне", - добавил премьер.