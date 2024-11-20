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Мишустин попросил уделить особое внимание развитию морских гаваней - РИА Новости, 20.11.2024
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17:04 20.11.2024 (обновлено: 17:05 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984874610.html
Мишустин попросил уделить особое внимание развитию морских гаваней
Мишустин попросил уделить особое внимание развитию морских гаваней - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин попросил уделить особое внимание развитию морских гаваней
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил уделить особое внимание развитию опорной сети российских морских гаваней, в том числе портов Эльга, Ванино,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:04
2024-11-20T17:05
экономика
ванино
мурманск
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил уделить особое внимание развитию опорной сети российских морских гаваней, в том числе портов Эльга, Ванино, Восточный и Мурманска. "Попросил бы уделить особое внимание пятнадцати нашим гаваням, которые входят в опорную сеть. И ключевые из них – Эльга, Ванино, Восточный. А также Мурманск – этот глубоководный порт открывает прямой доступ к мировому океану, минуя проливы. Важно расширять возможности и внутренних водных путей", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России". Он высказался и о важности речного транспорта, который обслуживает крупные промышленные центры регионов и помогает разгружать железные и автомобильные дороги. "Чтобы вдохнуть в него новую жизнь, наметили в числе первоочередных задач углубление русел наших основных рек. А также строительство и реконструкцию гидроузлов на Волге и Доне", - добавил премьер.
https://ria.ru/20241120/sevmorput-1984873742.html
https://ria.ru/20240809/port-1965288929.html
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экономика, ванино, мурманск, россия, михаил мишустин
Экономика, Ванино, Мурманск, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин попросил уделить особое внимание развитию морских гаваней

Мишустин попросил уделить внимание развитию опорной сети морских гаваней

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПаромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край)
Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край) - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил уделить особое внимание развитию опорной сети российских морских гаваней, в том числе портов Эльга, Ванино, Восточный и Мурманска.
"Попросил бы уделить особое внимание пятнадцати нашим гаваням, которые входят в опорную сеть. И ключевые из них – Эльга, Ванино, Восточный. А также Мурманск – этот глубоководный порт открывает прямой доступ к мировому океану, минуя проливы. Важно расширять возможности и внутренних водных путей", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
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Он высказался и о важности речного транспорта, который обслуживает крупные промышленные центры регионов и помогает разгружать железные и автомобильные дороги.
"Чтобы вдохнуть в него новую жизнь, наметили в числе первоочередных задач углубление русел наших основных рек. А также строительство и реконструкцию гидроузлов на Волге и Доне", - добавил премьер.
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