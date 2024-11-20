https://ria.ru/20241120/mishustin-1984870097.html

Мишустин рассказал о выборе направлений субсидируемых авиаперелетов

Мишустин рассказал о выборе направлений субсидируемых авиаперелетов - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин рассказал о выборе направлений субсидируемых авиаперелетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал при выборе субсидируемых направлений авиаперелетов в первую очередь учитывать потребности местных жителей. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:52

2024-11-20T16:52

2024-11-20T17:48

россия

михаил мишустин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984885162_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_82cb4b66ce27cdd9a30b4a76910cd746.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал при выборе субсидируемых направлений авиаперелетов в первую очередь учитывать потребности местных жителей. "При выборе субсидируемых направлений в первую очередь нужно учитывать потребности местных жителей. Прошу эту работу продолжать в тесном контакте с нашими регионами и руководителями регионов", - отметил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России".

https://ria.ru/20241009/aviaperevozki-1977107783.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, экономика