Мишустин рассказал о выборе направлений субсидируемых авиаперелетов
Мишустин: субсидируя авиаперелеты, нужно учитывать запрос местных жителей
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на панельной дискуссии "Эффективная транспортная система. Ключевые элементы" XVIII международного форума "Транспорт России". 20 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на панельной дискуссии "Эффективная транспортная система. Ключевые элементы" XVIII международного форума "Транспорт России". 20 ноября 2024
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал при выборе субсидируемых направлений авиаперелетов в первую очередь учитывать потребности местных жителей.
"При выборе субсидируемых направлений в первую очередь нужно учитывать потребности местных жителей. Прошу эту работу продолжать в тесном контакте с нашими регионами и руководителями регионов", - отметил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России".