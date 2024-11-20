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Мишустин рассказал о модернизации аэропортов - РИА Новости, 20.11.2024
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16:47 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984868458.html
Мишустин рассказал о модернизации аэропортов
Мишустин рассказал о модернизации аэропортов - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин рассказал о модернизации аэропортов
Работа по модернизации российских аэропортов идет непрерывно, это позволит расширить маршруты и запустить больше прямых рейсов без пересадки в Москве, заявил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:47
2024-11-20T16:47
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экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Работа по модернизации российских аэропортов идет непрерывно, это позволит расширить маршруты и запустить больше прямых рейсов без пересадки в Москве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума "Транспорт России" напомнил, что власти страны намерены повысить интенсивность внутреннего авиасообщения РФ в 1,5 раза в ближайшие шесть лет. "Изменения затронут не менее семидесяти пяти аэродромов. Что будет способствовать расширению сети маршрутов, запуску большего числа прямых рейсов – без пересадки в Москве. И такая работа идет, хочу отметить это, непрерывно", - подчеркнул российский премьер.
https://ria.ru/20241009/aviaperevozki-1977107783.html
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москва, россия, михаил мишустин, экономика
Москва, Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о модернизации аэропортов

Мишустин: модернизация аэропортов позволит запустить больше прямых рейсов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Работа по модернизации российских аэропортов идет непрерывно, это позволит расширить маршруты и запустить больше прямых рейсов без пересадки в Москве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума "Транспорт России" напомнил, что власти страны намерены повысить интенсивность внутреннего авиасообщения РФ в 1,5 раза в ближайшие шесть лет.
"Изменения затронут не менее семидесяти пяти аэродромов. Что будет способствовать расширению сети маршрутов, запуску большего числа прямых рейсов – без пересадки в Москве. И такая работа идет, хочу отметить это, непрерывно", - подчеркнул российский премьер.
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