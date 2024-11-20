https://ria.ru/20241120/mishustin-1984868458.html
Мишустин рассказал о модернизации аэропортов
Мишустин рассказал о модернизации аэропортов - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин рассказал о модернизации аэропортов
Работа по модернизации российских аэропортов идет непрерывно, это позволит расширить маршруты и запустить больше прямых рейсов без пересадки в Москве, заявил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:47
2024-11-20T16:47
2024-11-20T16:47
москва
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945085503_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_cd364a27017e3e8e3e4a2bc66ab5bebd.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Работа по модернизации российских аэропортов идет непрерывно, это позволит расширить маршруты и запустить больше прямых рейсов без пересадки в Москве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума "Транспорт России" напомнил, что власти страны намерены повысить интенсивность внутреннего авиасообщения РФ в 1,5 раза в ближайшие шесть лет. "Изменения затронут не менее семидесяти пяти аэродромов. Что будет способствовать расширению сети маршрутов, запуску большего числа прямых рейсов – без пересадки в Москве. И такая работа идет, хочу отметить это, непрерывно", - подчеркнул российский премьер.
https://ria.ru/20241009/aviaperevozki-1977107783.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945085503_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_a7ff69d1882fe9d6e5e6f42ee934a48d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, михаил мишустин, экономика
Москва, Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о модернизации аэропортов
Мишустин: модернизация аэропортов позволит запустить больше прямых рейсов
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Работа по модернизации российских аэропортов идет непрерывно, это позволит расширить маршруты и запустить больше прямых рейсов без пересадки в Москве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума "Транспорт России" напомнил, что власти страны намерены повысить интенсивность внутреннего авиасообщения РФ в 1,5 раза в ближайшие шесть лет.
"Изменения затронут не менее семидесяти пяти аэродромов. Что будет способствовать расширению сети маршрутов, запуску большего числа прямых рейсов – без пересадки в Москве. И такая работа идет, хочу отметить это, непрерывно", - подчеркнул российский премьер.