https://ria.ru/20241120/mishustin-1984868458.html

Мишустин рассказал о модернизации аэропортов

Мишустин рассказал о модернизации аэропортов - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин рассказал о модернизации аэропортов

Работа по модернизации российских аэропортов идет непрерывно, это позволит расширить маршруты и запустить больше прямых рейсов без пересадки в Москве, заявил... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:47

2024-11-20T16:47

2024-11-20T16:47

москва

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Работа по модернизации российских аэропортов идет непрерывно, это позволит расширить маршруты и запустить больше прямых рейсов без пересадки в Москве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума "Транспорт России" напомнил, что власти страны намерены повысить интенсивность внутреннего авиасообщения РФ в 1,5 раза в ближайшие шесть лет. "Изменения затронут не менее семидесяти пяти аэродромов. Что будет способствовать расширению сети маршрутов, запуску большего числа прямых рейсов – без пересадки в Москве. И такая работа идет, хочу отметить это, непрерывно", - подчеркнул российский премьер.

https://ria.ru/20241009/aviaperevozki-1977107783.html

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Дарья Буймова

москва, россия, михаил мишустин, экономика