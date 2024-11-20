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Мишустин рассказал, сколько средств выделят на развитие транспорта - РИА Новости, 20.11.2024
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16:24 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984862526.html
Мишустин рассказал, сколько средств выделят на развитие транспорта
Мишустин рассказал, сколько средств выделят на развитие транспорта - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин рассказал, сколько средств выделят на развитие транспорта
Власти РФ направят 1 триллион рублей на развитие транспорта в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" в следующие 6 лет, сообщил премьер-министр РФ РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:24
2024-11-20T16:24
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти РФ направят 1 триллион рублей на развитие транспорта в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" в следующие 6 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В течение следующих шести лет суммарно предусмотрим в рамках "Эффективной транспортной системы" 1 триллион рублей. Причем из них в проекте федерального бюджета на ближайшие три года зарезервировано на эти цели свыше полутриллиона рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.
https://ria.ru/20240312/transport-1932421075.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, сколько средств выделят на развитие транспорта

Власти направят триллион рублей на развитие транспорта в ближайшие шесть лет

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти РФ направят 1 триллион рублей на развитие транспорта в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" в следующие 6 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В течение следующих шести лет суммарно предусмотрим в рамках "Эффективной транспортной системы" 1 триллион рублей. Причем из них в проекте федерального бюджета на ближайшие три года зарезервировано на эти цели свыше полутриллиона рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.
Новые электробусы российского производителя КамАЗ в цехе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта
12 марта, 09:16
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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