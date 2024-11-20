https://ria.ru/20241120/mishustin-1984862526.html
Мишустин рассказал, сколько средств выделят на развитие транспорта
Мишустин рассказал, сколько средств выделят на развитие транспорта - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин рассказал, сколько средств выделят на развитие транспорта
Власти РФ направят 1 триллион рублей на развитие транспорта в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" в следующие 6 лет, сообщил премьер-министр РФ РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:24
2024-11-20T16:24
2024-11-20T16:24
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти РФ направят 1 триллион рублей на развитие транспорта в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" в следующие 6 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В течение следующих шести лет суммарно предусмотрим в рамках "Эффективной транспортной системы" 1 триллион рублей. Причем из них в проекте федерального бюджета на ближайшие три года зарезервировано на эти цели свыше полутриллиона рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.
https://ria.ru/20240312/transport-1932421075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, сколько средств выделят на развитие транспорта
Власти направят триллион рублей на развитие транспорта в ближайшие шесть лет