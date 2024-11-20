https://ria.ru/20241120/mishustin-1984862526.html

Мишустин рассказал, сколько средств выделят на развитие транспорта

Мишустин рассказал, сколько средств выделят на развитие транспорта - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин рассказал, сколько средств выделят на развитие транспорта

Власти РФ направят 1 триллион рублей на развитие транспорта в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" в следующие 6 лет, сообщил премьер-министр РФ РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:24

2024-11-20T16:24

2024-11-20T16:24

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949465979_0:973:2048:2125_1920x0_80_0_0_dbef3404f39d1eecf2c6c6b8b4e04eb3.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти РФ направят 1 триллион рублей на развитие транспорта в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" в следующие 6 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В течение следующих шести лет суммарно предусмотрим в рамках "Эффективной транспортной системы" 1 триллион рублей. Причем из них в проекте федерального бюджета на ближайшие три года зарезервировано на эти цели свыше полутриллиона рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.

https://ria.ru/20240312/transport-1932421075.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин