https://ria.ru/20241120/mishustin-1984860982.html

Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли

Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли

Транспортная отрасль РФ развивается, несмотря на санкции, пассажирские и грузоперевозки в 2024 году сохраняют положительную динамику, сообщил премьер-министр РФ РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:15

2024-11-20T16:15

2024-11-20T16:15

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965002314_0:155:2555:1592_1920x0_80_0_0_46ef695211317ddd674fd60d56cc84ce.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Транспортная отрасль РФ развивается, несмотря на санкции, пассажирские и грузоперевозки в 2024 году сохраняют положительную динамику, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Несмотря на непрекращающееся санкционное давление, отрасль продолжает поступательно развиваться. В текущем году перевозки, как пассажирские, так и грузовые, сохраняют положительную динамику. Рост за девять месяцев - на уровне примерно 3% и 6% соответственно", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.

https://ria.ru/20240801/mishustin-1963398782.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин