https://ria.ru/20241120/mishustin-1984860982.html
Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли
Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли
Транспортная отрасль РФ развивается, несмотря на санкции, пассажирские и грузоперевозки в 2024 году сохраняют положительную динамику, сообщил премьер-министр РФ РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:15
2024-11-20T16:15
2024-11-20T16:15
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Транспортная отрасль РФ развивается, несмотря на санкции, пассажирские и грузоперевозки в 2024 году сохраняют положительную динамику, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Несмотря на непрекращающееся санкционное давление, отрасль продолжает поступательно развиваться. В текущем году перевозки, как пассажирские, так и грузовые, сохраняют положительную динамику. Рост за девять месяцев - на уровне примерно 3% и 6% соответственно", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.
https://ria.ru/20240801/mishustin-1963398782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о развитии транспортной отрасли
Мишустин: транспортная отрасль России развивается, несмотря на санкции
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Транспортная отрасль РФ развивается, несмотря на санкции, пассажирские и грузоперевозки в 2024 году сохраняют положительную динамику, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Несмотря на непрекращающееся санкционное давление, отрасль продолжает поступательно развиваться. В текущем году перевозки, как пассажирские, так и грузовые, сохраняют положительную динамику. Рост за девять месяцев - на уровне примерно 3% и 6% соответственно", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.