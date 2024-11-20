https://ria.ru/20241120/mishustin-1984860599.html
Мишустин рассказал о сложных задачах в гражданской авиации
Мишустин рассказал о сложных задачах в гражданской авиации - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин рассказал о сложных задачах в гражданской авиации
России предстоит решить сложные задачи в сфере гражданской авиации, идет работа по перепроектированию комплектующих всей линейки воздушных судов, заявил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:13
2024-11-20T16:13
2024-11-20T16:13
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. России предстоит решить сложные задачи в сфере гражданской авиации, идет работа по перепроектированию комплектующих всей линейки воздушных судов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Скажу подробнее об основных задачах, которые предстоит решать. Одни из самых сложных и ответственных остаются перед гражданской авиацией. Сейчас полным ходом идет такая масштабная работа по перепроектированию комплектующих всей линейки воздушных судов. Она включает разработку и создание двигателей, широкой номенклатуры авионики, перспективных материалов, огромного числа узлов, агрегатов и другого оборудования. Вплоть до интерьера салонов", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России". Премьер-министр добавил, что все детали и комплектующие должны отвечать "самым жестким требованиям по качеству, безопасности и удобству".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о сложных задачах в гражданской авиации
Мишустин: России предстоит решить сложные задачи в сфере гражданской авиации
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. России предстоит решить сложные задачи в сфере гражданской авиации, идет работа по перепроектированию комплектующих всей линейки воздушных судов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Скажу подробнее об основных задачах, которые предстоит решать. Одни из самых сложных и ответственных остаются перед гражданской авиацией. Сейчас полным ходом идет такая масштабная работа по перепроектированию комплектующих всей линейки воздушных судов. Она включает разработку и создание двигателей, широкой номенклатуры авионики, перспективных материалов, огромного числа узлов, агрегатов и другого оборудования. Вплоть до интерьера салонов", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
Премьер-министр добавил, что все детали и комплектующие должны отвечать "самым жестким требованиям по качеству, безопасности и удобству".