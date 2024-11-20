https://ria.ru/20241120/mishustin-1984860599.html

Мишустин рассказал о сложных задачах в гражданской авиации

Мишустин рассказал о сложных задачах в гражданской авиации - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин рассказал о сложных задачах в гражданской авиации

России предстоит решить сложные задачи в сфере гражданской авиации, идет работа по перепроектированию комплектующих всей линейки воздушных судов, заявил... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:13

2024-11-20T16:13

2024-11-20T16:13

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. России предстоит решить сложные задачи в сфере гражданской авиации, идет работа по перепроектированию комплектующих всей линейки воздушных судов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Скажу подробнее об основных задачах, которые предстоит решать. Одни из самых сложных и ответственных остаются перед гражданской авиацией. Сейчас полным ходом идет такая масштабная работа по перепроектированию комплектующих всей линейки воздушных судов. Она включает разработку и создание двигателей, широкой номенклатуры авионики, перспективных материалов, огромного числа узлов, агрегатов и другого оборудования. Вплоть до интерьера салонов", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России". Премьер-министр добавил, что все детали и комплектующие должны отвечать "самым жестким требованиям по качеству, безопасности и удобству".

https://ria.ru/20240518/oak-1946818771.html

россия

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Дарья Буймова

технологии, россия, михаил мишустин