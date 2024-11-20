Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о сложных задачах в гражданской авиации - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984860599.html
Мишустин рассказал о сложных задачах в гражданской авиации
Мишустин рассказал о сложных задачах в гражданской авиации - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин рассказал о сложных задачах в гражданской авиации
России предстоит решить сложные задачи в сфере гражданской авиации, идет работа по перепроектированию комплектующих всей линейки воздушных судов, заявил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:13
2024-11-20T16:13
технологии
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971808186_0:52:3336:1929_1920x0_80_0_0_e5d4eda2f8e5c2facb3e7918e950fe4f.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. России предстоит решить сложные задачи в сфере гражданской авиации, идет работа по перепроектированию комплектующих всей линейки воздушных судов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Скажу подробнее об основных задачах, которые предстоит решать. Одни из самых сложных и ответственных остаются перед гражданской авиацией. Сейчас полным ходом идет такая масштабная работа по перепроектированию комплектующих всей линейки воздушных судов. Она включает разработку и создание двигателей, широкой номенклатуры авионики, перспективных материалов, огромного числа узлов, агрегатов и другого оборудования. Вплоть до интерьера салонов", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России". Премьер-министр добавил, что все детали и комплектующие должны отвечать "самым жестким требованиям по качеству, безопасности и удобству".
https://ria.ru/20240518/oak-1946818771.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971808186_607:0:3336:2047_1920x0_80_0_0_1f123cda59d07d06110971cc19b533b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о сложных задачах в гражданской авиации

Мишустин: России предстоит решить сложные задачи в сфере гражданской авиации

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. России предстоит решить сложные задачи в сфере гражданской авиации, идет работа по перепроектированию комплектующих всей линейки воздушных судов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Скажу подробнее об основных задачах, которые предстоит решать. Одни из самых сложных и ответственных остаются перед гражданской авиацией. Сейчас полным ходом идет такая масштабная работа по перепроектированию комплектующих всей линейки воздушных судов. Она включает разработку и создание двигателей, широкой номенклатуры авионики, перспективных материалов, огромного числа узлов, агрегатов и другого оборудования. Вплоть до интерьера салонов", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
Премьер-министр добавил, что все детали и комплектующие должны отвечать "самым жестким требованиям по качеству, безопасности и удобству".
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
ОАК объяснила перенос сроков поставок российских самолетов
18 мая, 00:52
 
ТехнологииРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала