https://ria.ru/20241120/mishustin-1984860264.html

Мишустин рассказал о мерах, которые позволят упрочнить лидерство в Арктике

Мишустин рассказал о мерах, которые позволят упрочнить лидерство в Арктике - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин рассказал о мерах, которые позволят упрочнить лидерство в Арктике

Россия намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации, это должно упрочить лидерство РФ в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:10

2024-11-20T16:10

2024-11-20T16:37

арктика

россия

михаил мишустин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932444609_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_7568def8a089f99dfa6579a9173e7dd7.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации, это должно упрочить лидерство РФ в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Для надежного обеспечения круглогодичной навигации станем активнее расширять ледокольный флот, в том числе атомный, а также строить вспомогательные и аварийно-спасательные суда. Комплекс всех мер позволит упрочить наше лидерство в Арктике", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".

https://ria.ru/20241111/patrushev-1983140766.html

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

арктика, россия, михаил мишустин, экономика