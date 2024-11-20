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Мишустин рассказал о мерах, которые позволят упрочнить лидерство в Арктике - РИА Новости, 20.11.2024
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16:10 20.11.2024 (обновлено: 16:37 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984860264.html
Мишустин рассказал о мерах, которые позволят упрочнить лидерство в Арктике
Мишустин рассказал о мерах, которые позволят упрочнить лидерство в Арктике - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин рассказал о мерах, которые позволят упрочнить лидерство в Арктике
Россия намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации, это должно упрочить лидерство РФ в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:10
2024-11-20T16:37
арктика
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации, это должно упрочить лидерство РФ в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Для надежного обеспечения круглогодичной навигации станем активнее расширять ледокольный флот, в том числе атомный, а также строить вспомогательные и аварийно-спасательные суда. Комплекс всех мер позволит упрочить наше лидерство в Арктике", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983140766.html
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арктика, россия, михаил мишустин, экономика
Арктика, Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о мерах, которые позволят упрочнить лидерство в Арктике

Мишустин: Россия расширит ледокольный флот, это упрочнит лидерство в Арктике

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛедокол
Ледокол - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации, это должно упрочить лидерство РФ в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для надежного обеспечения круглогодичной навигации станем активнее расширять ледокольный флот, в том числе атомный, а также строить вспомогательные и аварийно-спасательные суда. Комплекс всех мер позволит упрочить наше лидерство в Арктике", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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11 ноября, 17:02
 
АрктикаРоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
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