https://ria.ru/20241120/mishustin-1984859135.html

Авиаперелеты должны оставаться доступными для россиян, заявил Мишустин

Авиаперелеты должны оставаться доступными для россиян, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.11.2024

Авиаперелеты должны оставаться доступными для россиян, заявил Мишустин

Доступность авиаперелетов для россиян по стоимости должна сохраняться и в условиях роста авиаперевозок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:03

2024-11-20T16:03

2024-11-20T16:03

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Доступность авиаперелетов для россиян по стоимости должна сохраняться и в условиях роста авиаперевозок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Рост перелетов должен идти при обязательном сохранении их доступности по стоимости для наших граждан", - подчеркнул Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России".

https://ria.ru/20241016/rossija-1978288253.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, экономика