https://ria.ru/20241120/mishustin-1984859135.html
Авиаперелеты должны оставаться доступными для россиян, заявил Мишустин
Авиаперелеты должны оставаться доступными для россиян, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.11.2024
Авиаперелеты должны оставаться доступными для россиян, заявил Мишустин
Доступность авиаперелетов для россиян по стоимости должна сохраняться и в условиях роста авиаперевозок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:03
2024-11-20T16:03
2024-11-20T16:03
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960701864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36e5965ee5d9bba4f437c3eb138b8396.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Доступность авиаперелетов для россиян по стоимости должна сохраняться и в условиях роста авиаперевозок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Рост перелетов должен идти при обязательном сохранении их доступности по стоимости для наших граждан", - подчеркнул Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России".
https://ria.ru/20241016/rossija-1978288253.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960701864_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fd5d5c8ef95bf8d999bfae8ff3b5db7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Авиаперелеты должны оставаться доступными для россиян, заявил Мишустин
Мишустин: авиаперелеты по стоимости должны оставаться доступными для россиян