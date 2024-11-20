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Авиаперелеты должны оставаться доступными для россиян, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.11.2024
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16:03 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984859135.html
Авиаперелеты должны оставаться доступными для россиян, заявил Мишустин
Авиаперелеты должны оставаться доступными для россиян, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.11.2024
Авиаперелеты должны оставаться доступными для россиян, заявил Мишустин
Доступность авиаперелетов для россиян по стоимости должна сохраняться и в условиях роста авиаперевозок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:03
2024-11-20T16:03
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Доступность авиаперелетов для россиян по стоимости должна сохраняться и в условиях роста авиаперевозок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Рост перелетов должен идти при обязательном сохранении их доступности по стоимости для наших граждан", - подчеркнул Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России".
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Авиаперелеты должны оставаться доступными для россиян, заявил Мишустин

Мишустин: авиаперелеты по стоимости должны оставаться доступными для россиян

© AP Photo / Gregorio BorgiaПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Доступность авиаперелетов для россиян по стоимости должна сохраняться и в условиях роста авиаперевозок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рост перелетов должен идти при обязательном сохранении их доступности по стоимости для наших граждан", - подчеркнул Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России".
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