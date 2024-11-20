https://ria.ru/20241120/mishustin-1984858192.html
Мишустин заявил о спаде в отдельных сегментах транспорта
Мишустин заявил о спаде в отдельных сегментах транспорта - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин заявил о спаде в отдельных сегментах транспорта
Некоторый спад наблюдается в отдельных сегментах транспорта РФ, он вызван изменениями в международной логистике, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:57
2024-11-20T15:57
2024-11-20T16:27
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Некоторый спад наблюдается в отдельных сегментах транспорта РФ, он вызван изменениями в международной логистике, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На пленарном заседании Международного транспортного форума глава кабмина подчеркнул, что транспортная отрасль развивается, несмотря на санкционное давление."Такие результаты говорят о высокой адаптивности всех видов транспорта, устойчивости их работы. Хотя в отдельных сегментах пока отмечается некоторый спад. Это вызвано кардинальными изменениями, которые произошли в международной логистике. В том числе отказом зарубежных круизных компаний от посещения российских портов", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984862526.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о спаде в отдельных сегментах транспорта
Мишустин: в отдельных сегментах транспорта есть спад из-за изменений в логистике