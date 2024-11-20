https://ria.ru/20241120/mishustin-1984858192.html

Мишустин заявил о спаде в отдельных сегментах транспорта

Мишустин заявил о спаде в отдельных сегментах транспорта - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин заявил о спаде в отдельных сегментах транспорта

Некоторый спад наблюдается в отдельных сегментах транспорта РФ, он вызван изменениями в международной логистике, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:57

2024-11-20T15:57

2024-11-20T16:27

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Некоторый спад наблюдается в отдельных сегментах транспорта РФ, он вызван изменениями в международной логистике, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На пленарном заседании Международного транспортного форума глава кабмина подчеркнул, что транспортная отрасль развивается, несмотря на санкционное давление."Такие результаты говорят о высокой адаптивности всех видов транспорта, устойчивости их работы. Хотя в отдельных сегментах пока отмечается некоторый спад. Это вызвано кардинальными изменениями, которые произошли в международной логистике. В том числе отказом зарубежных круизных компаний от посещения российских портов", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241120/mishustin-1984862526.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, экономика, михаил мишустин