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Мишустин заявил о спаде в отдельных сегментах транспорта - РИА Новости, 20.11.2024
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15:57 20.11.2024 (обновлено: 16:27 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984858192.html
Мишустин заявил о спаде в отдельных сегментах транспорта
Мишустин заявил о спаде в отдельных сегментах транспорта - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин заявил о спаде в отдельных сегментах транспорта
Некоторый спад наблюдается в отдельных сегментах транспорта РФ, он вызван изменениями в международной логистике, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:57
2024-11-20T16:27
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Некоторый спад наблюдается в отдельных сегментах транспорта РФ, он вызван изменениями в международной логистике, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На пленарном заседании Международного транспортного форума глава кабмина подчеркнул, что транспортная отрасль развивается, несмотря на санкционное давление."Такие результаты говорят о высокой адаптивности всех видов транспорта, устойчивости их работы. Хотя в отдельных сегментах пока отмечается некоторый спад. Это вызвано кардинальными изменениями, которые произошли в международной логистике. В том числе отказом зарубежных круизных компаний от посещения российских портов", - сказал Мишустин.
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о спаде в отдельных сегментах транспорта

Мишустин: в отдельных сегментах транспорта есть спад из-за изменений в логистике

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Некоторый спад наблюдается в отдельных сегментах транспорта РФ, он вызван изменениями в международной логистике, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На пленарном заседании Международного транспортного форума глава кабмина подчеркнул, что транспортная отрасль развивается, несмотря на санкционное давление.
"Такие результаты говорят о высокой адаптивности всех видов транспорта, устойчивости их работы. Хотя в отдельных сегментах пока отмечается некоторый спад. Это вызвано кардинальными изменениями, которые произошли в международной логистике. В том числе отказом зарубежных круизных компаний от посещения российских портов", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Мишустин рассказал, сколько средств выделят на развитие транспорта
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