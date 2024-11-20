https://ria.ru/20241120/mishustin-1984766798.html
Мишустин поручил проработать предложения по образованию в сфере кино
Мишустин поручил проработать предложения по образованию в сфере кино - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин поручил проработать предложения по образованию в сфере кино
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам вместе с организациями кинематографии проработать предложения по развитию образования, а также системы... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:39
2024-11-20T10:39
2024-11-20T10:39
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михаил мишустин
культура
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам вместе с организациями кинематографии проработать предложения по развитию образования, а также системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере производства аудиовизуальной продукции, сообщила пресс-служба правительства. "Минкультуры, Минобрнауки, Минтруду, Минцифры и Минпросвещения совместно с организациями кинематографии предстоит проработать предложения по развитию высшего, среднего образования и дополнительного профессионального образования, а также системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере производства аудиовизуальной продукции", - говорится в сообщении о поручениях, данных по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественного кинематографа. Также отмечается, что необходимо предусмотреть увеличение количества обучающихся по этим направлениям в профильных колледжах и вузах, корректировку образовательных программ с учётом актуальных потребностей киноиндустрии, реализацию ускоренных программ подготовки наиболее востребованных для отрасли специалистов. Доложить в правительство о результатах этой работы нужно до 1 марта 2025 года. Кроме того, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры и Минцифры поручено проанализировать перечень направлений подготовки, профессий и специальностей, связанных с кинематографией и производством цифрового контента. "При этом нужно обратить внимание на необходимость актуализации действующих образовательных стандартов с учётом перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта. О результатах нужно доложить в правительство до 10 февраля 2025 года", - сообщили в кабмине.
https://ria.ru/20241119/mishustin-1984635539.html
https://ria.ru/20241008/mishustin-1977041358.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, культура, общество
Россия, Михаил Мишустин, Культура, Общество
Мишустин поручил проработать предложения по образованию в сфере кино
Мишустин поручил проработать предложения по развитию образования в киноиндустрии
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам вместе с организациями кинематографии проработать предложения по развитию образования, а также системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере производства аудиовизуальной продукции, сообщила пресс-служба правительства.
"Минкультуры, Минобрнауки, Минтруду, Минцифры и Минпросвещения совместно с организациями кинематографии предстоит проработать предложения по развитию высшего, среднего образования и дополнительного профессионального образования, а также системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере производства аудиовизуальной продукции", - говорится в сообщении о поручениях, данных по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественного кинематографа.
Также отмечается, что необходимо предусмотреть увеличение количества обучающихся по этим направлениям в профильных колледжах и вузах, корректировку образовательных программ с учётом актуальных потребностей киноиндустрии, реализацию ускоренных программ подготовки наиболее востребованных для отрасли специалистов. Доложить в правительство о результатах этой работы нужно до 1 марта 2025 года.
Кроме того, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры и Минцифры поручено проанализировать перечень направлений подготовки, профессий и специальностей, связанных с кинематографией и производством цифрового контента.
"При этом нужно обратить внимание на необходимость актуализации действующих образовательных стандартов с учётом перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта. О результатах нужно доложить в правительство до 10 февраля 2025 года", - сообщили в кабмине.