https://ria.ru/20241120/lyubarskiy-1984766545.html

Против экс-главы Петрозаводска Любарского завели дело о взятке

Против экс-главы Петрозаводска Любарского завели дело о взятке - РИА Новости, 20.11.2024

Против экс-главы Петрозаводска Любарского завели дело о взятке

На бывшего главу Петрозаводского городского округа Владимира Любарского завели уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере, проходят обыски,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:38

2024-11-20T10:38

2024-11-20T14:19

происшествия

петрозаводск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. На бывшего главу Петрозаводского городского округа Владимира Любарского завели уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере, проходят обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Карелии."Сумма (взятки. — Прим. ред.) составляет более 37 миллионов рублей. В настоящее время с Любарским проводятся следственные действия, он имеет статус подозреваемого", — сказала собеседница агентства.По версии следствия, Любарский в 2017-2022 годах через посредника получал взятки от фирмы, обеспечивавшей питанием социальные и медицинские учреждения. Деньги ему платили за помощь в решении различных вопросов, в том числе за содействие в заключении госконтрактов.Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.Фигурант дела летом 2023 года подал в отставку с поста мэра и ушел добровольцем на спецоперацию, где получил ранение. Любарский родился в 1968-м в Петрозаводске. Служил в ВДВ с 1986 по 1988 год. С 1991-го по 2003-й и с 2006-го по 2008-й служил в органах МВД по Карелии, майор полиции. С 2003 по 2006 год работал в республиканском управлении Госнаркоконтроля, с 2009-го по 2017-й — в ФССП Карелии. С 2017 по 2021 год был заместителем главы Карелии по внутренней политике. В мае 2021-го депутаты Петрозаводского городского совета избрали Любарского главой Петрозаводского городского округа.

https://ria.ru/20241120/sk-1984757597.html

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петрозаводск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, петрозаводск