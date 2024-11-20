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Против экс-главы Петрозаводска Любарского завели дело о взятке - РИА Новости, 20.11.2024
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10:38 20.11.2024 (обновлено: 14:19 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/lyubarskiy-1984766545.html
Против экс-главы Петрозаводска Любарского завели дело о взятке
Против экс-главы Петрозаводска Любарского завели дело о взятке - РИА Новости, 20.11.2024
Против экс-главы Петрозаводска Любарского завели дело о взятке
На бывшего главу Петрозаводского городского округа Владимира Любарского завели уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере, проходят обыски,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:38
2024-11-20T14:19
происшествия
петрозаводск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. На бывшего главу Петрозаводского городского округа Владимира Любарского завели уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере, проходят обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Карелии."Сумма (взятки. — Прим. ред.) составляет более 37 миллионов рублей. В настоящее время с Любарским проводятся следственные действия, он имеет статус подозреваемого", — сказала собеседница агентства.По версии следствия, Любарский в 2017-2022 годах через посредника получал взятки от фирмы, обеспечивавшей питанием социальные и медицинские учреждения. Деньги ему платили за помощь в решении различных вопросов, в том числе за содействие в заключении госконтрактов.Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.Фигурант дела летом 2023 года подал в отставку с поста мэра и ушел добровольцем на спецоперацию, где получил ранение. Любарский родился в 1968-м в Петрозаводске. Служил в ВДВ с 1986 по 1988 год. С 1991-го по 2003-й и с 2006-го по 2008-й служил в органах МВД по Карелии, майор полиции. С 2003 по 2006 год работал в республиканском управлении Госнаркоконтроля, с 2009-го по 2017-й — в ФССП Карелии. С 2017 по 2021 год был заместителем главы Карелии по внутренней политике. В мае 2021-го депутаты Петрозаводского городского совета избрали Любарского главой Петрозаводского городского округа.
https://ria.ru/20241120/sk-1984757597.html
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происшествия, петрозаводск
Происшествия, Петрозаводск
Против экс-главы Петрозаводска Любарского завели дело о взятке

На экс-главу Петрозаводска Любарского завели дело о получении крупной взятки

© Фото : Владимир Любарский/ВКонтактеВладимир Любарский
Владимир Любарский - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Владимир Любарский/ВКонтакте
Владимир Любарский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. На бывшего главу Петрозаводского городского округа Владимира Любарского завели уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере, проходят обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Карелии.
"Сумма (взятки. — Прим. ред.) составляет более 37 миллионов рублей. В настоящее время с Любарским проводятся следственные действия, он имеет статус подозреваемого", — сказала собеседница агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Приамурье двух полицейских задержали по подозрению во взятке
Вчера, 10:07
По версии следствия, Любарский в 2017-2022 годах через посредника получал взятки от фирмы, обеспечивавшей питанием социальные и медицинские учреждения. Деньги ему платили за помощь в решении различных вопросов, в том числе за содействие в заключении госконтрактов.
Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
Фигурант дела летом 2023 года подал в отставку с поста мэра и ушел добровольцем на спецоперацию, где получил ранение.
Любарский родился в 1968-м в Петрозаводске. Служил в ВДВ с 1986 по 1988 год. С 1991-го по 2003-й и с 2006-го по 2008-й служил в органах МВД по Карелии, майор полиции. С 2003 по 2006 год работал в республиканском управлении Госнаркоконтроля, с 2009-го по 2017-й — в ФССП Карелии. С 2017 по 2021 год был заместителем главы Карелии по внутренней политике. В мае 2021-го депутаты Петрозаводского городского совета избрали Любарского главой Петрозаводского городского округа.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении
19 ноября, 12:17
 
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