https://ria.ru/20241120/liksutov-1984757398.html

Ликсутов: с поддержкой Москвы наладят выпуск препаратов для онкобольных

Ликсутов: с поддержкой Москвы наладят выпуск препаратов для онкобольных - РИА Новости, 20.11.2024

Ликсутов: с поддержкой Москвы наладят выпуск препаратов для онкобольных

Благодаря программе льготного инвесткредитования от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства столичная компания "Биннофарм Групп"... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:13

2024-11-20T10:13

2024-11-20T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

зеленоград

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Благодаря программе льготного инвесткредитования от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства столичная компания "Биннофарм Групп" наладит в ЗелАО производство лекарственных препаратов полного цикла, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва – один из ведущих центров отечественной фармацевтической промышленности. Для устойчивого развития отрасли город по задаче мэра Сергея Собянина оказывает производителям эффективное содействие и создает комфортные условия для их работы. Особенно востребована у компаний финансовая помощь от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Например, столичное предприятие со статусом промышленного комплекса привлекло через Фонд льготный инвесткредит в размере 1,5 миллиарда рублей. Средства направлены на создание в Зеленограде производства фармпрепаратов полного цикла для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний", - сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Заммэра добавил, что ввод в эксплуатацию запланирован уже в третьем квартале 2025 года.Столичные промышленники при поддержке города могут получить льготный инвестиционный кредит на сумму до трех миллиардов рублей сроком на три года по ставке в размере 3% годовых. Средства можно направить на закупку нового оборудования и финансирование затрат по созданию промышленной инфраструктуры, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности."Срок финансовой поддержки компании по сниженной ставке 3% годовых составит три года. Предприятие создаст новую производственную линию на площадке в ЗелАО, что позволит наладить выпуск социально значимых препаратов. Планируется, что первые партии лекарств поступят в гражданский оборот уже к концу 2025 — началу 2026 года", — добавил министр правительства Москвы, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Весомое снижение финансовой нагрузки позволяет предприятиям запускать новые производства, наращивать выпуск продукции, а также реализовывать импортозамещающие проекты, укрепляя технологический суверенитет страны."В текущих макроэкономических условиях, проекты по модернизации и открытию новых производств требуют максимально тщательного и взвешенного подхода с точки зрения сроков окупаемости и источников финансирования. Программа МФППиП предоставляет комфортные инвестиционные условия предприятиям, реализующим проекты на территории Москвы, для запуска новых производств. Для нас это значит ускорение процесса вывода на рынок социально значимых препаратов", – рассказал финансовый директор предприятия Хафиз Гафуров.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В столице действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий. В частности, свыше 300 из них выпускают медицинскую технику и изделия, а также препараты для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных, аутоиммунных и многих других заболеваний. Город со своей стороны стимулирует устойчивый рост отрасли – здесь активно используется механизм офсетных контрактов, а на базе особой экономической зоны "Технополис Москва" развивается один из самых больших в стране фармкластеров.С 2016 года предприятиям присваивают статус промышленного комплекса, который открывает доступ к ряду льгот и налоговых преференций. Для компаний снижена региональная ставка налога на прибыль, налог на имущество уменьшен вдвое, а земельный – на 80%. Сэкономленные средства они инвестируют в собственное развитие: обновляют оборудование, возводят новые цеха, расширяют ассортимент и наращивают объемы производства.Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется нужная сумма. Вся необходимая информация доступна на официальном сайте фонда.

https://ria.ru/20241119/vebinary-1984466753.html

https://ria.ru/20241117/mikroskhema-1984234881.html

москва

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, зеленоград, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов