https://ria.ru/20241120/liksutov-1984706502.html
Ликсутов: еще девять таможенных зон созданы в ОЭЗ "Технополис Москва"
Ликсутов: еще девять таможенных зон созданы в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 20.11.2024
Ликсутов: еще девять таможенных зон созданы в ОЭЗ "Технополис Москва"
Еще девять зон таможенного контроля открыли в ОЭЗ "Технополис Москва" с начала этого года; 5 – на площадке "Печатники", 3 – в "Алабушево" и 1 – в "Руднево";... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:13
2024-11-20T09:13
2024-11-20T09:13
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
сергей собянин
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Еще девять зон таможенного контроля открыли в ОЭЗ "Технополис Москва" с начала этого года; 5 – на площадке "Печатники", 3 – в "Алабушево" и 1 – в "Руднево"; таким образом, на территориях ОЭЗ Москвы работают 24 таможенные зоны, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По задаче мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает развитие высокотехнологичных компаний и предоставляет им широкий спектр преференций, одна из которых – режим свободной таможенной зоны. В настоящее время на площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" функционирует 24 зоны таможенного контроля, 9 из которых созданы в этом году. Они позволяют резидентам без уплаты таможенных пошлин и НДС ввозить на территорию ОЭЗ необходимые для организации производства комплектующие, оборудование и сырье", – цитируют в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.Он пояснил, что благодаря таможенным льготам в 2022 году резиденты сэкономили 120 миллионов рублей, в 2023 году – 700 миллионов, а за девять месяцев 2024 года – 1,8 миллиард рублей.Работа компаний в свободной таможенной зоне позволяет значительно уменьшить объемы финансовых вложений на этапе создания предприятий, а также в процессе расширения и модернизации уже существующих производств. Льготы помогают снизить себестоимость выпускаемых товаров и повысить их конкурентоспособность на рынке.По словам министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова среди резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" наблюдается положительная динамика предоставления налоговых и таможенных льгот."Всего по итогам девяти месяцев этого года они получили более 6,4 млрд рублей налоговых преференций, а за весь период деятельности особых экономических зон Москвы им было предоставлено свыше 21 млрд рублей таких льгот", – приводятся в сообщении слова министра.Помимо таможенных преференций резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" могут рассчитывать на существенные налоговые льготы."На протяжении 10 лет компании освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль снижена с двадцати до двух процентов", – отметил генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, его слова также приводит пресс-служба.Он подчеркнул, что сэкономленные средства предприятия направляют на расширение производства, разработку высокотехнологичной продукции и внедрение инновационных решений в производственные процессы.
https://ria.ru/20241119/liksutov-1984644943.html
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москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин
Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Еще девять зон таможенного контроля открыли в ОЭЗ "Технополис Москва" с начала этого года; 5 – на площадке "Печатники", 3 – в "Алабушево" и 1 – в "Руднево"; таким образом, на территориях ОЭЗ Москвы работают 24 таможенные зоны, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина
город поддерживает развитие высокотехнологичных компаний и предоставляет им широкий спектр преференций, одна из которых – режим свободной таможенной зоны. В настоящее время на площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" функционирует 24 зоны таможенного контроля, 9 из которых созданы в этом году. Они позволяют резидентам без уплаты таможенных пошлин и НДС ввозить на территорию ОЭЗ необходимые для организации производства комплектующие, оборудование и сырье", – цитируют в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.
Он пояснил, что благодаря таможенным льготам в 2022 году резиденты сэкономили 120 миллионов рублей, в 2023 году – 700 миллионов, а за девять месяцев 2024 года – 1,8 миллиард рублей.
Работа компаний в свободной таможенной зоне позволяет значительно уменьшить объемы финансовых вложений на этапе создания предприятий, а также в процессе расширения и модернизации уже существующих производств. Льготы помогают снизить себестоимость выпускаемых товаров и повысить их конкурентоспособность на рынке.
По словам министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова
среди резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" наблюдается положительная динамика предоставления налоговых и таможенных льгот.
"Всего по итогам девяти месяцев этого года они получили более 6,4 млрд рублей налоговых преференций, а за весь период деятельности особых экономических зон Москвы им было предоставлено свыше 21 млрд рублей таких льгот", – приводятся в сообщении слова министра.
Помимо таможенных преференций резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" могут рассчитывать на существенные налоговые льготы.
"На протяжении 10 лет компании освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль снижена с двадцати до двух процентов", – отметил генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев
, его слова также приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что сэкономленные средства предприятия направляют на расширение производства, разработку высокотехнологичной продукции и внедрение инновационных решений в производственные процессы.