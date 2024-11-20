https://ria.ru/20241120/lavrov-1984916799.html

Журналистка из Британии пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20

Журналистка из Британии пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20 - РИА Новости, 21.11.2024

Журналистка из Британии пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20

Журналистка британского телеканала Sky News во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро попыталась прорваться на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-20T22:43

2024-11-20T22:43

2024-11-21T00:27

в мире

рио-де-жанейро (город)

россия

мария захарова

эммануэль макрон

сергей лавров

большая двадцатка

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928912285_0:375:2974:2048_1920x0_80_0_0_dca72bd8218f4498b523ee5229381398.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Журналистка британского телеканала Sky News во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро попыталась прорваться на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает "Российская газета".Как говорится в публикации, журналистка выяснила место проведения пресс-конференции Лаврова, на которую были приглашены только российские и бразильские журналисты, за полчаса до начала зашла в зал и заняла место в заднем ряду. Позже, осознав, что ее вычислили, журналистка сама подошла к официальному представителю МИД России Марии Захаровой и представилась. Захарова вынесла вопрос о допуске сотрудницы Sky News на общее голосование. Присутствующие высказались за то, чтобы журналистка осталась в зале.Перед началом пресс-конференции сотрудницу британского телеканала предупредили, что количество вопросов для Лаврова будет ограничено из-за нехватки времени, а сразу после окончания мероприятия министр поедет в аэропорт."Однако это не остановило британку, после пресс-конференции она попыталась прорваться к Лаврову", — пишет газета.Саммит лидеров G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Глава МИД Сергей Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина.Во время церемонии совместного фотографирования Сергей Лавров и президент Франции Эммануэль Макрон пожали друг другу руки. Видео рукопожатия опубликовало агентство Франс Пресс. На нем видно, как после того, как все лидеры выстроились на подиуме для фотографирования, Макрон, стоявший ниже, поднялся на верхний ярус подиума, чтобы протянуть руку Лаврову. При этом Макрон широко улыбался. Министр ответил на жест, политики обменялись нескольким фразами.

https://ria.ru/20241119/lavrov-1984660578.html

https://ria.ru/20241119/g20-1984703847.html

рио-де-жанейро (город)

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рио-де-жанейро (город), россия, мария захарова, эммануэль макрон, сергей лавров, большая двадцатка, франция