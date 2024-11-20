Рейтинг@Mail.ru
Журналистка из Британии пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20 - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 20.11.2024 (обновлено: 00:27 21.11.2024)
https://ria.ru/20241120/lavrov-1984916799.html
Журналистка из Британии пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20
Журналистка из Британии пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20 - РИА Новости, 21.11.2024
Журналистка из Британии пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20
Журналистка британского телеканала Sky News во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро попыталась прорваться на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-20T22:43
2024-11-21T00:27
в мире
рио-де-жанейро (город)
россия
мария захарова
эммануэль макрон
сергей лавров
большая двадцатка
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928912285_0:375:2974:2048_1920x0_80_0_0_dca72bd8218f4498b523ee5229381398.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Журналистка британского телеканала Sky News во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро попыталась прорваться на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает "Российская газета".Как говорится в публикации, журналистка выяснила место проведения пресс-конференции Лаврова, на которую были приглашены только российские и бразильские журналисты, за полчаса до начала зашла в зал и заняла место в заднем ряду. Позже, осознав, что ее вычислили, журналистка сама подошла к официальному представителю МИД России Марии Захаровой и представилась. Захарова вынесла вопрос о допуске сотрудницы Sky News на общее голосование. Присутствующие высказались за то, чтобы журналистка осталась в зале.Перед началом пресс-конференции сотрудницу британского телеканала предупредили, что количество вопросов для Лаврова будет ограничено из-за нехватки времени, а сразу после окончания мероприятия министр поедет в аэропорт."Однако это не остановило британку, после пресс-конференции она попыталась прорваться к Лаврову", — пишет газета.Саммит лидеров G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Глава МИД Сергей Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина.Во время церемонии совместного фотографирования Сергей Лавров и президент Франции Эммануэль Макрон пожали друг другу руки. Видео рукопожатия опубликовало агентство Франс Пресс. На нем видно, как после того, как все лидеры выстроились на подиуме для фотографирования, Макрон, стоявший ниже, поднялся на верхний ярус подиума, чтобы протянуть руку Лаврову. При этом Макрон широко улыбался. Министр ответил на жест, политики обменялись нескольким фразами.
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984660578.html
https://ria.ru/20241119/g20-1984703847.html
рио-де-жанейро (город)
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928912285_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c50fea12e2ef73b5e37e3343cccd3aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рио-де-жанейро (город), россия, мария захарова, эммануэль макрон, сергей лавров, большая двадцатка, франция
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Россия, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Франция
Журналистка из Британии пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20

На брифинг Лаврова проникла журналистка британского Sky News

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на пленарном заседании СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на пленарном заседании СМИД Группы двадцати в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на пленарном заседании СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Журналистка британского телеканала Sky News во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро попыталась прорваться на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает "Российская газета".
Как говорится в публикации, журналистка выяснила место проведения пресс-конференции Лаврова, на которую были приглашены только российские и бразильские журналисты, за полчаса до начала зашла в зал и заняла место в заднем ряду. Позже, осознав, что ее вычислили, журналистка сама подошла к официальному представителю МИД России Марии Захаровой и представилась. Захарова вынесла вопрос о допуске сотрудницы Sky News на общее голосование. Присутствующие высказались за то, чтобы журналистка осталась в зале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном
19 ноября, 17:07
Перед началом пресс-конференции сотрудницу британского телеканала предупредили, что количество вопросов для Лаврова будет ограничено из-за нехватки времени, а сразу после окончания мероприятия министр поедет в аэропорт.
"Однако это не остановило британку, после пресс-конференции она попыталась прорваться к Лаврову", — пишет газета.
Саммит лидеров G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Глава МИД Сергей Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина.
Во время церемонии совместного фотографирования Сергей Лавров и президент Франции Эммануэль Макрон пожали друг другу руки. Видео рукопожатия опубликовало агентство Франс Пресс. На нем видно, как после того, как все лидеры выстроились на подиуме для фотографирования, Макрон, стоявший ниже, поднялся на верхний ярус подиума, чтобы протянуть руку Лаврову. При этом Макрон широко улыбался. Министр ответил на жест, политики обменялись нескольким фразами.
Урсула фон дер Ляйен на улицах Рио-де-Жанейро во время саммита G20 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20
19 ноября, 20:16
 
В миреРио-де-Жанейро (город)РоссияМария ЗахароваЭммануэль МакронСергей ЛавровБольшая двадцаткаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала