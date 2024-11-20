Журналистка из Британии пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20
На брифинг Лаврова проникла журналистка британского Sky News
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на пленарном заседании СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на пленарном заседании СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Журналистка британского телеканала Sky News во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро попыталась прорваться на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает "Российская газета".
Как говорится в публикации, журналистка выяснила место проведения пресс-конференции Лаврова, на которую были приглашены только российские и бразильские журналисты, за полчаса до начала зашла в зал и заняла место в заднем ряду. Позже, осознав, что ее вычислили, журналистка сама подошла к официальному представителю МИД России Марии Захаровой и представилась. Захарова вынесла вопрос о допуске сотрудницы Sky News на общее голосование. Присутствующие высказались за то, чтобы журналистка осталась в зале.
Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном
19 ноября, 17:07
Перед началом пресс-конференции сотрудницу британского телеканала предупредили, что количество вопросов для Лаврова будет ограничено из-за нехватки времени, а сразу после окончания мероприятия министр поедет в аэропорт.
"Однако это не остановило британку, после пресс-конференции она попыталась прорваться к Лаврову", — пишет газета.
Саммит лидеров G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Глава МИД Сергей Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина.
Во время церемонии совместного фотографирования Сергей Лавров и президент Франции Эммануэль Макрон пожали друг другу руки. Видео рукопожатия опубликовало агентство Франс Пресс. На нем видно, как после того, как все лидеры выстроились на подиуме для фотографирования, Макрон, стоявший ниже, поднялся на верхний ярус подиума, чтобы протянуть руку Лаврову. При этом Макрон широко улыбался. Министр ответил на жест, политики обменялись нескольким фразами.
Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20
19 ноября, 20:16