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В Минобороны описали тактику "волчьей охоты" ВС России под Курахово - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732360.html
В Минобороны описали тактику "волчьей охоты" ВС России под Курахово
В Минобороны описали тактику "волчьей охоты" ВС России под Курахово - РИА Новости, 20.11.2024
В Минобороны описали тактику "волчьей охоты" ВС России под Курахово
Российские военнослужащие применяют на кураховском направлении тактику "волчьей охоты", разбиваясь на мелкие группы и окружая противника, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T05:06
2024-11-20T05:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие применяют на кураховском направлении тактику "волчьей охоты", разбиваясь на мелкие группы и окружая противника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, военнослужащие "Южной" группировки войск ведут штурмовые действия на кураховском направлении специальной военной операции. "Применяя тактику "волчьей охоты", военнослужащие штурмовых отрядов разбиваются на мелкие группы и окружают противника, загоняя его в ограниченное пространство. Постепенно кольцо сужается, что не оставляет шансов боевикам ВСУ удерживать их укрепленные районы и бетонированные подземные позиции, побуждая их сдаваться в плен", - говорится в сообщении. Отмечается, что огневую поддержку штурмовым отрядам обеспечивает артиллерия и минометы, танки и ударные дроны, разведывательные беспилотники.
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984729859.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
В Минобороны описали тактику "волчьей охоты" ВС России под Курахово

Минобороны: военные применяют тактику "волчьей охоты", продвигаясь под Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие применяют на кураховском направлении тактику "волчьей охоты", разбиваясь на мелкие группы и окружая противника, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, военнослужащие "Южной" группировки войск ведут штурмовые действия на кураховском направлении специальной военной операции.
Курахово - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
"Потеряла шанс". Рогов рассказал, что происходит с ВСУ в Курахово
Вчера, 03:42
"Применяя тактику "волчьей охоты", военнослужащие штурмовых отрядов разбиваются на мелкие группы и окружают противника, загоняя его в ограниченное пространство. Постепенно кольцо сужается, что не оставляет шансов боевикам ВСУ удерживать их укрепленные районы и бетонированные подземные позиции, побуждая их сдаваться в плен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что огневую поддержку штурмовым отрядам обеспечивает артиллерия и минометы, танки и ударные дроны, разведывательные беспилотники.
Панорамные кадры из Курахово, где идут ожесточенные бои - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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