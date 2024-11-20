https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732360.html

В Минобороны описали тактику "волчьей охоты" ВС России под Курахово

В Минобороны описали тактику "волчьей охоты" ВС России под Курахово - РИА Новости, 20.11.2024

В Минобороны описали тактику "волчьей охоты" ВС России под Курахово

Российские военнослужащие применяют на кураховском направлении тактику "волчьей охоты", разбиваясь на мелкие группы и окружая противника, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T05:06

2024-11-20T05:06

2024-11-20T05:06

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984345976_0:216:3006:1906_1920x0_80_0_0_564e565582d4175988be75cd14eacc11.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие применяют на кураховском направлении тактику "волчьей охоты", разбиваясь на мелкие группы и окружая противника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, военнослужащие "Южной" группировки войск ведут штурмовые действия на кураховском направлении специальной военной операции. "Применяя тактику "волчьей охоты", военнослужащие штурмовых отрядов разбиваются на мелкие группы и окружают противника, загоняя его в ограниченное пространство. Постепенно кольцо сужается, что не оставляет шансов боевикам ВСУ удерживать их укрепленные районы и бетонированные подземные позиции, побуждая их сдаваться в плен", - говорится в сообщении. Отмечается, что огневую поддержку штурмовым отрядам обеспечивает артиллерия и минометы, танки и ударные дроны, разведывательные беспилотники.

https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984729859.html

https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732234.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины