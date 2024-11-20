https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732360.html
В Минобороны описали тактику "волчьей охоты" ВС России под Курахово
В Минобороны описали тактику "волчьей охоты" ВС России под Курахово - РИА Новости, 20.11.2024
В Минобороны описали тактику "волчьей охоты" ВС России под Курахово
Российские военнослужащие применяют на кураховском направлении тактику "волчьей охоты", разбиваясь на мелкие группы и окружая противника, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T05:06
2024-11-20T05:06
2024-11-20T05:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие применяют на кураховском направлении тактику "волчьей охоты", разбиваясь на мелкие группы и окружая противника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, военнослужащие "Южной" группировки войск ведут штурмовые действия на кураховском направлении специальной военной операции. "Применяя тактику "волчьей охоты", военнослужащие штурмовых отрядов разбиваются на мелкие группы и окружают противника, загоняя его в ограниченное пространство. Постепенно кольцо сужается, что не оставляет шансов боевикам ВСУ удерживать их укрепленные районы и бетонированные подземные позиции, побуждая их сдаваться в плен", - говорится в сообщении. Отмечается, что огневую поддержку штурмовым отрядам обеспечивает артиллерия и минометы, танки и ударные дроны, разведывательные беспилотники.
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984729859.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
В Минобороны описали тактику "волчьей охоты" ВС России под Курахово
Минобороны: военные применяют тактику "волчьей охоты", продвигаясь под Курахово