https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732234.html

Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово

Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово - РИА Новости, 20.11.2024

Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово

Панорамные кадры из удерживаемого ВСУ Курахово в ДНР, за которое в настоящий момент идут ожесточенные бои, появились в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T05:05

2024-11-20T05:05

2024-11-20T11:20

специальная военная операция на украине

курахово

ян гагин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Панорамные кадры из удерживаемого ВСУ Курахово в ДНР, за которое в настоящий момент идут ожесточенные бои, появились в распоряжении РИА Новости. На снятых с дронов видео, которые агентству предоставил источник, видны разрушения в городе, но большинство многоэтажек целы.Больше всего повреждены районы с малоэтажной и одноэтажной застройкой, где, по словам собеседника, ВСУ и оборудовали позиции.На прошлой неделе советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища. В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры разрушенной дамбы. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. Здесь расположены крупная ТЭС и водохранилище.

https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984729859.html

курахово

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Панорамные кадры из Курахово, где идут ожесточенные бои Панорамные кадры из Курахово, за которое в настоящий момент идут ожесточенные бои, появились в распоряжении РИА Новости. На кадрах, предоставленных агентству источником, видны разрушения в городе, но большинство многоэтажных жилых домов - целы. Видно, что больше всего повреждены районы с малоэтажной и одноэтажной застройкой, где, по словам собеседника РИА Новости, ВСУ и оборудовали позиции. 2024-11-20T05:05 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курахово, ян гагин, вооруженные силы украины