Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 20.11.2024 (обновлено: 11:20 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732234.html
Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово
Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово - РИА Новости, 20.11.2024
Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово
Панорамные кадры из удерживаемого ВСУ Курахово в ДНР, за которое в настоящий момент идут ожесточенные бои, появились в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T05:05
2024-11-20T11:20
специальная военная операция на украине
курахово
ян гагин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984740961_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1169a805e7c2bf6cb6c8725e2be02f19.jpg
ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Панорамные кадры из удерживаемого ВСУ Курахово в ДНР, за которое в настоящий момент идут ожесточенные бои, появились в распоряжении РИА Новости. На снятых с дронов видео, которые агентству предоставил источник, видны разрушения в городе, но большинство многоэтажек целы.Больше всего повреждены районы с малоэтажной и одноэтажной застройкой, где, по словам собеседника, ВСУ и оборудовали позиции.На прошлой неделе советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища. В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры разрушенной дамбы. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. Здесь расположены крупная ТЭС и водохранилище.
https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984729859.html
курахово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Панорамные кадры из Курахово, где идут ожесточенные бои
Панорамные кадры из Курахово, за которое в настоящий момент идут ожесточенные бои, появились в распоряжении РИА Новости. На кадрах, предоставленных агентству источником, видны разрушения в городе, но большинство многоэтажных жилых домов - целы. Видно, что больше всего повреждены районы с малоэтажной и одноэтажной застройкой, где, по словам собеседника РИА Новости, ВСУ и оборудовали позиции.
2024-11-20T05:05
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984740961_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c964ef7daaed8d7de099881d2071f0d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курахово, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово

Опубликованы панорамные кадры из Курахово, за которое идут ожесточенные бои

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Панорамные кадры из удерживаемого ВСУ Курахово в ДНР, за которое в настоящий момент идут ожесточенные бои, появились в распоряжении РИА Новости.
На снятых с дронов видео, которые агентству предоставил источник, видны разрушения в городе, но большинство многоэтажек целы.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
18 ноября, 12:52
Больше всего повреждены районы с малоэтажной и одноэтажной застройкой, где, по словам собеседника, ВСУ и оборудовали позиции.
На прошлой неделе советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища. В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры разрушенной дамбы. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.
Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. Здесь расположены крупная ТЭС и водохранилище.
Курахово - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
"Потеряла шанс". Рогов рассказал, что происходит с ВСУ в Курахово
Вчера, 03:42
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала