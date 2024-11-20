https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732234.html
Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово
Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово - РИА Новости, 20.11.2024
Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово
Панорамные кадры из удерживаемого ВСУ Курахово в ДНР, за которое в настоящий момент идут ожесточенные бои, появились в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T05:05
2024-11-20T05:05
2024-11-20T11:20
специальная военная операция на украине
курахово
ян гагин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984740961_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1169a805e7c2bf6cb6c8725e2be02f19.jpg
ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Панорамные кадры из удерживаемого ВСУ Курахово в ДНР, за которое в настоящий момент идут ожесточенные бои, появились в распоряжении РИА Новости. На снятых с дронов видео, которые агентству предоставил источник, видны разрушения в городе, но большинство многоэтажек целы.Больше всего повреждены районы с малоэтажной и одноэтажной застройкой, где, по словам собеседника, ВСУ и оборудовали позиции.На прошлой неделе советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово. Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища. В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры разрушенной дамбы. На записи, снятой с дрона, видно, что плотина практически полностью уничтожена.Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. Здесь расположены крупная ТЭС и водохранилище.
https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984729859.html
курахово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984740961_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c964ef7daaed8d7de099881d2071f0d2.jpg
Панорамные кадры из Курахово, где идут ожесточенные бои
Панорамные кадры из Курахово, за которое в настоящий момент идут ожесточенные бои, появились в распоряжении РИА Новости. На кадрах, предоставленных агентству источником, видны разрушения в городе, но большинство многоэтажных жилых домов - целы.
Видно, что больше всего повреждены районы с малоэтажной и одноэтажной застройкой, где, по словам собеседника РИА Новости, ВСУ и оборудовали позиции.
2024-11-20T05:05
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курахово, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово
Опубликованы панорамные кадры из Курахово, за которое идут ожесточенные бои