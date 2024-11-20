https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984729859.html

"Потеряла шанс". Рогов рассказал, что происходит с ВСУ в Курахово

"Потеряла шанс". Рогов рассказал, что происходит с ВСУ в Курахово - РИА Новости, 20.11.2024

"Потеряла шанс". Рогов рассказал, что происходит с ВСУ в Курахово

Группировка украинских войск в городе Курахово в западной части ДНР потеряла шанс выйти из города без потерь, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T03:42

2024-11-20T03:42

2024-11-20T04:36

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Группировка украинских войск в городе Курахово в западной части ДНР потеряла шанс выйти из города без потерь, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры. "Над группировкой украинских боевиков в Курахово нависла угроза оперативного окружения. Они потеряли шанс выйти из города без потерь. Для них это станет катастрофой", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1984342975.html

https://ria.ru/20241119/dron-1984502294.html

курахово

донецкая народная республика

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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире