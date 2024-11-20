Кухарук: у Югры важная роль в формируемой Стратегии развития России
Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ вносит значительный вклад в экономику государства, это предопределяет место региона в формируемой Стратегии пространственного развития России, заявил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Пленарное заседание Международного форума общественной дипломатии "Пространственное развитие России: вызовы и задачи" прошло на Югорском экономическом форуме, в обсуждении темы приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и представители экспертного сообщества.
"Обсудили роль регионов в Стратегии пространственного развития России. Основной вывод, к которому пришли в ходе дискуссии: развитие страны – это, в первую очередь, развитие ее субъектов. Югра вносит значительный вклад в экономику нашего государства, что во многом предопределяет место автономного округа в формируемой стратегии", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале.
Подчеркивая значимость Югры для экономики страны, Кухарук напомнил, что в автономном округе добывается 40% всей российской нефти, вырабатываемая местными ГРЭС энергия создает основу для развития Урала и других регионов. Он также отметил, что транзитный коридор по оси "Север – Юг" в перспективе позволит округу стать важнейшей транспортной артерией для субъектов УрФО и соседних регионов, обеспечит выход на Северный морской путь, разгрузит альтернативные пути перевозок и повысит общую пропускную способность транспортной системы России в Арктической зоне.
Важным является и развитие опорных населенных пунктов, включенных в состав Арктической зоны РФ. По словам губернатора, они являются центрами притяжения для жизни и инвестиций, их развитие позволит обеспечить людям доступ к качественному образованию, медицинской помощи и культурным мероприятиям.
Югорский экономический форум проходит в Ханты-Мансийске с 18 по 21 ноября. В нем участвуют около 1,5 тысячи человек, в том числе представители крупного и малого бизнеса, федеральных и региональных органов власти, институтов развития. Более 40 промышленных предприятий представляют свои инновационные разработки и технологии для нефтесервиса и нефтегазодобычи, лесопромышленного комплекса и инфраструктуры беспилотной авиации.
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