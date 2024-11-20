https://ria.ru/20241120/kukharuk-1984785173.html

Кухарук: у Югры важная роль в формируемой Стратегии развития России

Кухарук: у Югры важная роль в формируемой Стратегии развития России - РИА Новости, 20.11.2024

Кухарук: у Югры важная роль в формируемой Стратегии развития России

Ханты-Мансийский автономный округ вносит значительный вклад в экономику государства, это предопределяет место региона в формируемой Стратегии пространственного... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:58

2024-11-20T11:58

2024-11-20T11:58

ханты-мансийский автономный округ

экономика

россия

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

руслан кухарук

максим решетников

артем жога

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ТЮМЕНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ вносит значительный вклад в экономику государства, это предопределяет место региона в формируемой Стратегии пространственного развития России, заявил губернатор Югры Руслан Кухарук. Пленарное заседание Международного форума общественной дипломатии "Пространственное развитие России: вызовы и задачи" прошло на Югорском экономическом форуме, в обсуждении темы приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и представители экспертного сообщества. "Обсудили роль регионов в Стратегии пространственного развития России. Основной вывод, к которому пришли в ходе дискуссии: развитие страны – это, в первую очередь, развитие ее субъектов. Югра вносит значительный вклад в экономику нашего государства, что во многом предопределяет место автономного округа в формируемой стратегии", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. Подчеркивая значимость Югры для экономики страны, Кухарук напомнил, что в автономном округе добывается 40% всей российской нефти, вырабатываемая местными ГРЭС энергия создает основу для развития Урала и других регионов. Он также отметил, что транзитный коридор по оси "Север – Юг" в перспективе позволит округу стать важнейшей транспортной артерией для субъектов УрФО и соседних регионов, обеспечит выход на Северный морской путь, разгрузит альтернативные пути перевозок и повысит общую пропускную способность транспортной системы России в Арктической зоне. Важным является и развитие опорных населенных пунктов, включенных в состав Арктической зоны РФ. По словам губернатора, они являются центрами притяжения для жизни и инвестиций, их развитие позволит обеспечить людям доступ к качественному образованию, медицинской помощи и культурным мероприятиям. Югорский экономический форум проходит в Ханты-Мансийске с 18 по 21 ноября. В нем участвуют около 1,5 тысячи человек, в том числе представители крупного и малого бизнеса, федеральных и региональных органов власти, институтов развития. Более 40 промышленных предприятий представляют свои инновационные разработки и технологии для нефтесервиса и нефтегазодобычи, лесопромышленного комплекса и инфраструктуры беспилотной авиации.

https://ria.ru/20241120/yugra-1984784544.html

https://ria.ru/20241118/yugra-1984436852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, руслан кухарук, максим решетников, артем жога, югра