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Кухарук: у Югры важная роль в формируемой Стратегии развития России - РИА Новости, 20.11.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:58 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kukharuk-1984785173.html
Кухарук: у Югры важная роль в формируемой Стратегии развития России
Кухарук: у Югры важная роль в формируемой Стратегии развития России - РИА Новости, 20.11.2024
Кухарук: у Югры важная роль в формируемой Стратегии развития России
Ханты-Мансийский автономный округ вносит значительный вклад в экономику государства, это предопределяет место региона в формируемой Стратегии пространственного... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:58
2024-11-20T11:58
ханты-мансийский автономный округ
экономика
россия
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
руслан кухарук
максим решетников
артем жога
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ТЮМЕНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ вносит значительный вклад в экономику государства, это предопределяет место региона в формируемой Стратегии пространственного развития России, заявил губернатор Югры Руслан Кухарук. Пленарное заседание Международного форума общественной дипломатии "Пространственное развитие России: вызовы и задачи" прошло на Югорском экономическом форуме, в обсуждении темы приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и представители экспертного сообщества. "Обсудили роль регионов в Стратегии пространственного развития России. Основной вывод, к которому пришли в ходе дискуссии: развитие страны – это, в первую очередь, развитие ее субъектов. Югра вносит значительный вклад в экономику нашего государства, что во многом предопределяет место автономного округа в формируемой стратегии", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. Подчеркивая значимость Югры для экономики страны, Кухарук напомнил, что в автономном округе добывается 40% всей российской нефти, вырабатываемая местными ГРЭС энергия создает основу для развития Урала и других регионов. Он также отметил, что транзитный коридор по оси "Север – Юг" в перспективе позволит округу стать важнейшей транспортной артерией для субъектов УрФО и соседних регионов, обеспечит выход на Северный морской путь, разгрузит альтернативные пути перевозок и повысит общую пропускную способность транспортной системы России в Арктической зоне. Важным является и развитие опорных населенных пунктов, включенных в состав Арктической зоны РФ. По словам губернатора, они являются центрами притяжения для жизни и инвестиций, их развитие позволит обеспечить людям доступ к качественному образованию, медицинской помощи и культурным мероприятиям. Югорский экономический форум проходит в Ханты-Мансийске с 18 по 21 ноября. В нем участвуют около 1,5 тысячи человек, в том числе представители крупного и малого бизнеса, федеральных и региональных органов власти, институтов развития. Более 40 промышленных предприятий представляют свои инновационные разработки и технологии для нефтесервиса и нефтегазодобычи, лесопромышленного комплекса и инфраструктуры беспилотной авиации.
https://ria.ru/20241120/yugra-1984784544.html
https://ria.ru/20241118/yugra-1984436852.html
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экономика, россия, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, руслан кухарук, максим решетников, артем жога, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск, Руслан Кухарук, Максим Решетников, Артем Жога, Югра

Кухарук: у Югры важная роль в формируемой Стратегии развития России

© РИА Новости / Александр ВильфХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ вносит значительный вклад в экономику государства, это предопределяет место региона в формируемой Стратегии пространственного развития России, заявил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Пленарное заседание Международного форума общественной дипломатии "Пространственное развитие России: вызовы и задачи" прошло на Югорском экономическом форуме, в обсуждении темы приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и представители экспертного сообщества.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Глава Югры на экономическом форуме провел ряд важных переговоров
Вчера, 11:55
"Обсудили роль регионов в Стратегии пространственного развития России. Основной вывод, к которому пришли в ходе дискуссии: развитие страны – это, в первую очередь, развитие ее субъектов. Югра вносит значительный вклад в экономику нашего государства, что во многом предопределяет место автономного округа в формируемой стратегии", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале.
Подчеркивая значимость Югры для экономики страны, Кухарук напомнил, что в автономном округе добывается 40% всей российской нефти, вырабатываемая местными ГРЭС энергия создает основу для развития Урала и других регионов. Он также отметил, что транзитный коридор по оси "Север – Юг" в перспективе позволит округу стать важнейшей транспортной артерией для субъектов УрФО и соседних регионов, обеспечит выход на Северный морской путь, разгрузит альтернативные пути перевозок и повысит общую пропускную способность транспортной системы России в Арктической зоне.
Важным является и развитие опорных населенных пунктов, включенных в состав Арктической зоны РФ. По словам губернатора, они являются центрами притяжения для жизни и инвестиций, их развитие позволит обеспечить людям доступ к качественному образованию, медицинской помощи и культурным мероприятиям.
Югорский экономический форум проходит в Ханты-Мансийске с 18 по 21 ноября. В нем участвуют около 1,5 тысячи человек, в том числе представители крупного и малого бизнеса, федеральных и региональных органов власти, институтов развития. Более 40 промышленных предприятий представляют свои инновационные разработки и технологии для нефтесервиса и нефтегазодобычи, лесопромышленного комплекса и инфраструктуры беспилотной авиации.
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Эксперты обсудили развитие научно-технологического центра в Югре
18 ноября, 17:41
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаРоссияХанты-Мансийский автономный округХанты-МансийскРуслан КухарукМаксим РешетниковАртем ЖогаЮгра
 
 
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