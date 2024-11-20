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На Кубани отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:43 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kuban-1984856248.html
На Кубани отменили ракетную опасность
На Кубани отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.11.2024
На Кубани отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Крымском районе Краснодарского края спустя 10 минут после ее объявления, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:43
2024-11-20T15:43
специальная военная операция на украине
крымский район
краснодарский край
россия
украина
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Крымском районе Краснодарского края спустя 10 минут после ее объявления, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь. В среду в 15.17 мск Лесь информировал об объявлении ракетной опасности в Крымском районе, запретив жителям выходить на улицу. "Отбой сигнала "Ракетная опасность" на территории Крымского района", - написал в Telegram-канале Лесь.
https://ria.ru/20241120/opasnost-1984843554.html
крымский район
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крымский район, краснодарский край, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Крымский район, Краснодарский край, Россия, Украина
На Кубани отменили ракетную опасность

В Крымском районе Краснодарского края отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКубань
Кубань - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Крымском районе Краснодарского края спустя 10 минут после ее объявления, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь.
В среду в 15.17 мск Лесь информировал об объявлении ракетной опасности в Крымском районе, запретив жителям выходить на улицу.
"Отбой сигнала "Ракетная опасность" на территории Крымского района", - написал в Telegram-канале Лесь.
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Специальная военная операция на УкраинеКрымский районКраснодарский крайРоссияУкраина
 
 
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