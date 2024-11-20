https://ria.ru/20241120/kuban-1984856248.html

На Кубани отменили ракетную опасность

На Кубани отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.11.2024

На Кубани отменили ракетную опасность

Отбой ракетной опасности объявлен в Крымском районе Краснодарского края спустя 10 минут после ее объявления, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:43

2024-11-20T15:43

2024-11-20T15:43

специальная военная операция на украине

крымский район

краснодарский край

россия

украина

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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Крымском районе Краснодарского края спустя 10 минут после ее объявления, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь. В среду в 15.17 мск Лесь информировал об объявлении ракетной опасности в Крымском районе, запретив жителям выходить на улицу. "Отбой сигнала "Ракетная опасность" на территории Крымского района", - написал в Telegram-канале Лесь.

https://ria.ru/20241120/opasnost-1984843554.html

крымский район

краснодарский край

россия

украина

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2024

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крымский район, краснодарский край, россия, украина