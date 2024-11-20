https://ria.ru/20241120/kuban-1984850313.html
На Кубани объявили ракетную опасность
На Кубани объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.11.2024
На Кубани объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:20
2024-11-20T15:20
2024-11-20T15:26
крымский район
краснодарский край
безопасность
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь."Получен сигнал "Ракетная опасность" на территории Крымского района. Запрещено выходить на улицу: оставайтесь дома – отойдите от окон, укройтесь за вторую от окон стену, в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке", - написал в Telegram-канале Лесь.Власти просят не выкладывать в соцсети фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб.
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крымский район, краснодарский край, безопасность
Крымский район, Краснодарский край, Безопасность
На Кубани объявили ракетную опасность
В Крымском районе на Кубани объявили ракетную опасность
КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости.
Ракетная опасность объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь
.
"Получен сигнал "Ракетная опасность" на территории Крымского района. Запрещено выходить на улицу: оставайтесь дома – отойдите от окон, укройтесь за вторую от окон стену, в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке", - написал в Telegram-канале Лесь.
Власти просят не выкладывать в соцсети фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб.