https://ria.ru/20241120/kuban-1984850313.html

На Кубани объявили ракетную опасность

На Кубани объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.11.2024

На Кубани объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:20

2024-11-20T15:20

2024-11-20T15:26

крымский район

краснодарский край

безопасность

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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь."Получен сигнал "Ракетная опасность" на территории Крымского района. Запрещено выходить на улицу: оставайтесь дома – отойдите от окон, укройтесь за вторую от окон стену, в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке", - написал в Telegram-канале Лесь.Власти просят не выкладывать в соцсети фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб.

https://ria.ru/20241120/trevoga-1984844669.html

крымский район

краснодарский край

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крымский район, краснодарский край, безопасность