https://ria.ru/20241120/kreml-1984787440.html

В Кремле прокомментировали сообщения о поставках Киеву противопехотных мин

В Кремле прокомментировали сообщения о поставках Киеву противопехотных мин - РИА Новости, 20.11.2024

В Кремле прокомментировали сообщения о поставках Киеву противопехотных мин

Трудно сказать, насколько сообщения об одобрении президентом США Джо Байденом поставок на Украину противопехотных мин соответствуют действительности, но это... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:04

2024-11-20T12:04

2024-11-20T12:04

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Трудно сказать, насколько сообщения об одобрении президентом США Джо Байденом поставок на Украину противопехотных мин соответствуют действительности, но это вполне возможно, исходя из настроя уходящей администрации США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Газета Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин. "Трудно сказать, насколько это соответствует действительности. Но в целом, если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, то они полностью привержены продолжению войны на Украине... Вчерашнее решение по ракетам и ударам по нашим территориям. Возможно, и решение по этим минам ", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241120/peskov-1984734322.html

https://ria.ru/20241120/peskov-1984730816.html

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россия, сша, украина, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, рбк (медиагруппа), в мире