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Краснов предложил реформировать координационный совет прокуроров стран СНГ - РИА Новости, 20.11.2024
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17:03 20.11.2024 (обновлено: 17:05 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/krasnov-1984873874.html
Краснов предложил реформировать координационный совет прокуроров стран СНГ
Краснов предложил реформировать координационный совет прокуроров стран СНГ - РИА Новости, 20.11.2024
Краснов предложил реформировать координационный совет прокуроров стран СНГ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил реформировать Координационный совет генеральных прокуроров государств - участников СНГ (КСГП) для более... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:03
2024-11-20T17:05
снг
узбекистан
игорь краснов
содружество
россия
ташкент
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ТАШКЕНТ, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил реформировать Координационный совет генеральных прокуроров государств - участников СНГ (КСГП) для более оперативного реагирования на общие вызовы и угрозы."Я считаю, что настало время реформировать Координационный совет генеральных прокуроров. Для более эффективной деятельности нашего объединения и оперативного реагирования на общие вызовы и угрозы современности, криминальные проявления я предлагаю расширить его секретариат представителями всех Генеральных прокуратур стран Содружества", - сказал Краснов на встрече в Ташкенте с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.Он уверен, что "это пойдет на пользу и нашему объединению, и всем странам, входящим в это объединение"."Безусловно, повышению практической составляющей работы совета будет способствовать участие в его заседаниях представителей органов отраслевого сотрудничества - это органы финансовой разведки и налоговых органов", - отметил Краснов."Рассчитываю в этом на вашу поддержку", - сказал он, обращаясь к генпрокурору Узбекистана.Игорь Краснов является председателем КСГП. Координационный совет генеральных прокуроров государств - участников СНГ - межгосударственный орган Содружества, организующий сотрудничество и взаимодействие надзорных ведомств в сферах обеспечения законности, соблюдения прав и свобод граждан, борьбы с преступностью. Он был создан в декабре 1995 года.
https://ria.ru/20241022/zhurnalisty-1979387917.html
https://ria.ru/20241021/krasnov-1979183297.html
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снг, узбекистан, игорь краснов, содружество , россия, ташкент
СНГ, Узбекистан, Игорь Краснов, Содружество , Россия, Ташкент
Краснов предложил реформировать координационный совет прокуроров стран СНГ

Краснов предложил реформировать координационный совет генпрокуроров стран СНГ

© РИА Новости / Генпрокуратура РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Генпрокуратура РФ
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил реформировать Координационный совет генеральных прокуроров государств - участников СНГ (КСГП) для более оперативного реагирования на общие вызовы и угрозы.
"Я считаю, что настало время реформировать Координационный совет генеральных прокуроров. Для более эффективной деятельности нашего объединения и оперативного реагирования на общие вызовы и угрозы современности, криминальные проявления я предлагаю расширить его секретариат представителями всех Генеральных прокуратур стран Содружества", - сказал Краснов на встрече в Ташкенте с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.
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Он уверен, что "это пойдет на пользу и нашему объединению, и всем странам, входящим в это объединение".
"Безусловно, повышению практической составляющей работы совета будет способствовать участие в его заседаниях представителей органов отраслевого сотрудничества - это органы финансовой разведки и налоговых органов", - отметил Краснов.
"Рассчитываю в этом на вашу поддержку", - сказал он, обращаясь к генпрокурору Узбекистана.
Игорь Краснов является председателем КСГП. Координационный совет генеральных прокуроров государств - участников СНГ - межгосударственный орган Содружества, организующий сотрудничество и взаимодействие надзорных ведомств в сферах обеспечения законности, соблюдения прав и свобод граждан, борьбы с преступностью. Он был создан в декабре 1995 года.
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