https://ria.ru/20241120/krasnov-1984873874.html

Краснов предложил реформировать координационный совет прокуроров стран СНГ

Краснов предложил реформировать координационный совет прокуроров стран СНГ - РИА Новости, 20.11.2024

Краснов предложил реформировать координационный совет прокуроров стран СНГ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил реформировать Координационный совет генеральных прокуроров государств - участников СНГ (КСГП) для более... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:03

2024-11-20T17:03

2024-11-20T17:05

снг

узбекистан

игорь краснов

содружество

россия

ташкент

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ТАШКЕНТ, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил реформировать Координационный совет генеральных прокуроров государств - участников СНГ (КСГП) для более оперативного реагирования на общие вызовы и угрозы."Я считаю, что настало время реформировать Координационный совет генеральных прокуроров. Для более эффективной деятельности нашего объединения и оперативного реагирования на общие вызовы и угрозы современности, криминальные проявления я предлагаю расширить его секретариат представителями всех Генеральных прокуратур стран Содружества", - сказал Краснов на встрече в Ташкенте с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.Он уверен, что "это пойдет на пользу и нашему объединению, и всем странам, входящим в это объединение"."Безусловно, повышению практической составляющей работы совета будет способствовать участие в его заседаниях представителей органов отраслевого сотрудничества - это органы финансовой разведки и налоговых органов", - отметил Краснов."Рассчитываю в этом на вашу поддержку", - сказал он, обращаясь к генпрокурору Узбекистана.Игорь Краснов является председателем КСГП. Координационный совет генеральных прокуроров государств - участников СНГ - межгосударственный орган Содружества, организующий сотрудничество и взаимодействие надзорных ведомств в сферах обеспечения законности, соблюдения прав и свобод граждан, борьбы с преступностью. Он был создан в декабре 1995 года.

https://ria.ru/20241022/zhurnalisty-1979387917.html

https://ria.ru/20241021/krasnov-1979183297.html

узбекистан

россия

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снг, узбекистан, игорь краснов, содружество , россия, ташкент