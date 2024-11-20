https://ria.ru/20241120/konferentsiya-1984819378.html

Конференция "Матемаркетинг’24" прошла 7 и 8 ноября в Москве

Конференция "Матемаркетинг’24" прошла 7 и 8 ноября в Москве - РИА Новости, 20.11.2024

Конференция "Матемаркетинг’24" прошла 7 и 8 ноября в Москве

В Москве 7 и 8 ноября прошла крупная конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике — "Матемаркетинг'24". Мероприятие собрало 2,3 тысячи участников: 170... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:57

2024-11-20T13:57

2024-11-20T13:57

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МОСКВА, 20 ноя – пресс-служба ООО "Матемаркетинг". В Москве 7 и 8 ноября прошла крупная конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике — "Матемаркетинг'24". Мероприятие собрало 2,3 тысячи участников: 170 спикеров и более двух тысяч аналитиков, продакт-менеджеров, маркетологов, data- и ML-специалистов ведущих российских компаний. Цифры и тренды Результатами собственных исследований поделились на сцене Федор Вирин (Data Insight), Вячеслав Жуков (АЭРО) и Анастасия Деткова (DataGo!). Вот лишь некоторые из ярких фактов: Новые продукты "Матемаркетинг'24" стал площадкой для релиза новых аналитических инструментов. Яндекс представил свой аналог Google Tag Manager. "Тег Менеджер" Яндекса направлен на расширение возможностей цифровой аналитики с помощью внешних скриптов, которые позволяют управлять тегами без помощи разработчиков. Кроме того, AppMetrica анонсировала встроенное антифрод-решение. Софт-скиллы и саморазвитие Программа мероприятия включала не только исследовательские материалы и кейсы, но и сессии по развитию софт-скиллов. Роман Бунин (Nebius Group) провел гостей через "космическое путешествие" навыков аналитика, Александр Файб (НИУ ВШЭ) рассказал о конструктивной коммуникации без токсичности, Виктор Нурдаев (Сберздоровье) предложил техники для повышения продуктивности в условиях многозадачности, а Тарас Громицкий (Wink) поделился эффективными методами взаимодействия с руководством. Завершилась конференция вечеринкой "Патимаркетинг" в межгалактическом стиле, где на сцене выступили легендарные "Земляне". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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