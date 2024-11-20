https://ria.ru/20241120/konferentsiya-1984819378.html
Конференция "Матемаркетинг’24" прошла 7 и 8 ноября в Москве
Конференция "Матемаркетинг’24" прошла 7 и 8 ноября в Москве - РИА Новости, 20.11.2024
Конференция "Матемаркетинг’24" прошла 7 и 8 ноября в Москве
В Москве 7 и 8 ноября прошла крупная конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике — "Матемаркетинг'24". Мероприятие собрало 2,3 тысячи участников: 170... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:57
2024-11-20T13:57
2024-11-20T13:57
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МОСКВА, 20 ноя – пресс-служба ООО "Матемаркетинг". В Москве 7 и 8 ноября прошла крупная конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике — "Матемаркетинг'24". Мероприятие собрало 2,3 тысячи участников: 170 спикеров и более двух тысяч аналитиков, продакт-менеджеров, маркетологов, data- и ML-специалистов ведущих российских компаний. Цифры и тренды Результатами собственных исследований поделились на сцене Федор Вирин (Data Insight), Вячеслав Жуков (АЭРО) и Анастасия Деткова (DataGo!). Вот лишь некоторые из ярких фактов: Новые продукты "Матемаркетинг'24" стал площадкой для релиза новых аналитических инструментов. Яндекс представил свой аналог Google Tag Manager. "Тег Менеджер" Яндекса направлен на расширение возможностей цифровой аналитики с помощью внешних скриптов, которые позволяют управлять тегами без помощи разработчиков. Кроме того, AppMetrica анонсировала встроенное антифрод-решение. Софт-скиллы и саморазвитие Программа мероприятия включала не только исследовательские материалы и кейсы, но и сессии по развитию софт-скиллов. Роман Бунин (Nebius Group) провел гостей через "космическое путешествие" навыков аналитика, Александр Файб (НИУ ВШЭ) рассказал о конструктивной коммуникации без токсичности, Виктор Нурдаев (Сберздоровье) предложил техники для повышения продуктивности в условиях многозадачности, а Тарас Громицкий (Wink) поделился эффективными методами взаимодействия с руководством. Завершилась конференция вечеринкой "Патимаркетинг" в межгалактическом стиле, где на сцене выступили легендарные "Земляне". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 20 ноя – пресс-служба ООО "Матемаркетинг". В Москве 7 и 8 ноября прошла крупная конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике — "Матемаркетинг'24". Мероприятие собрало 2,3 тысячи участников: 170 спикеров и более двух тысяч аналитиков, продакт-менеджеров, маркетологов, data- и ML-специалистов ведущих российских компаний.
Результатами собственных исследований поделились на сцене Федор Вирин (Data Insight), Вячеслав Жуков (АЭРО) и Анастасия Деткова (DataGo!). Вот лишь некоторые из ярких фактов:
- eCommerce-бум: По прогнозу Data Insight, в 2024 году количество онлайн-заказов вырастет на 40%, превысив семь миллиардов, причем 81% из них уже приходится на маркетплейсы.
- Data-driven в компаниях: Исследование АЭРО показало, что в компаниях с принятой data-стратегией на 35% реже сталкиваются с финансовыми потерями. При этом основной проблемой в работе с данными является недоверие к их качеству и противоречия в отчетах — об этом заявили более половины (53%) респондентов.
- Рынок труда аналитиков: согласно данным DataGo, 100% опрошенных компаний испытывают нехватку middle- и senior-специалистов. В этом году уровень заработной платы сотрудников уже поднялся на 30-50%, а в ближайшие 2-3 года ожидается рост до 200%.
"Матемаркетинг'24" стал площадкой для релиза новых аналитических инструментов. Яндекс представил свой аналог Google Tag Manager. "Тег Менеджер" Яндекса направлен на расширение возможностей цифровой аналитики с помощью внешних скриптов, которые позволяют управлять тегами без помощи разработчиков. Кроме того, AppMetrica анонсировала встроенное антифрод-решение.
Софт-скиллы и саморазвитие
Программа мероприятия включала не только исследовательские материалы и кейсы, но и сессии по развитию софт-скиллов. Роман Бунин (Nebius Group) провел гостей через "космическое путешествие" навыков аналитика, Александр Файб (НИУ ВШЭ) рассказал о конструктивной коммуникации без токсичности, Виктор Нурдаев (Сберздоровье) предложил техники для повышения продуктивности в условиях многозадачности, а Тарас Громицкий (Wink) поделился эффективными методами взаимодействия с руководством.
Завершилась конференция вечеринкой "Патимаркетинг" в межгалактическом стиле, где на сцене выступили легендарные "Земляне".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.