https://ria.ru/20241120/kirill-1984883620.html

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения - РИА Новости, 20.11.2024

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:35

2024-11-20T17:35

2024-11-20T17:35

религия

россия

владимир путин

дмитрий песков

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня президент Путин позвонил Святейшему патриарху Кириллу и тепло поздравил с днем рождения", - рассказал представитель Кремля. Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года.

https://ria.ru/20240927/patriarkh-1975118645.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, дмитрий песков, патриарх кирилл (владимир гундяев)