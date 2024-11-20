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Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения - РИА Новости, 20.11.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:35 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kirill-1984883620.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения - РИА Новости, 20.11.2024
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:35
2024-11-20T17:35
религия
россия
владимир путин
дмитрий песков
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня президент Путин позвонил Святейшему патриарху Кириллу и тепло поздравил с днем рождения", - рассказал представитель Кремля. Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Путин позвонил патриарху Кириллу и поздравил его с днем рождения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня президент Путин позвонил Святейшему патриарху Кириллу и тепло поздравил с днем рождения", - рассказал представитель Кремля.
Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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РелигияРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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