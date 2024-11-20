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Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения - РИА Новости, 20.11.2024
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:35
2024-11-20T17:35
2024-11-20T17:35
религия
россия
владимир путин
дмитрий песков
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня президент Путин позвонил Святейшему патриарху Кириллу и тепло поздравил с днем рождения", - рассказал представитель Кремля. Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года.
https://ria.ru/20240927/patriarkh-1975118645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, дмитрий песков, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Путин позвонил патриарху Кириллу и поздравил его с днем рождения