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На производство российских фильмов выделят дополнительные средства - РИА Новости, 20.11.2024
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11:04 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kino-1984771800.html
На производство российских фильмов выделят дополнительные средства
На производство российских фильмов выделят дополнительные средства - РИА Новости, 20.11.2024
На производство российских фильмов выделят дополнительные средства
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил дополнительно выделять на поддержку производства национальных фильмов по 2,6 миллиарда рублей ежегодно в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:04
2024-11-20T11:04
экономика
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
культура
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поручил дополнительно выделять на поддержку производства национальных фильмов по 2,6 миллиарда рублей ежегодно в 2025-2030 годах, сообщается на сайте кабмина. "Правительство продолжает создавать условия для развития отрасли киноиндустрии. На поддержку производства национальных фильмов в 2025–2030 годах будет дополнительно выделяться по 2,6 миллиарда рублей ежегодно. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии отечественной кинематографии, состоявшейся 8 октября", - указано в сообщении. Минфин и Минкультуры должны будут предусмотреть выделение этих средств из федерального бюджета, а о результатах нужно будет доложить в правительство до 20 декабря.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), культура
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Культура
На производство российских фильмов выделят дополнительные средства

На производство российских фильмов выделят еще по 2,6 миллиарда рублей ежегодно

© Pixabay / Pixabay / Ingo KramarekРабота кинооператора
Работа кинооператора - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Pixabay / Pixabay / Ingo Kramarek
Работа кинооператора. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поручил дополнительно выделять на поддержку производства национальных фильмов по 2,6 миллиарда рублей ежегодно в 2025-2030 годах, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство продолжает создавать условия для развития отрасли киноиндустрии. На поддержку производства национальных фильмов в 2025–2030 годах будет дополнительно выделяться по 2,6 миллиарда рублей ежегодно. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии отечественной кинематографии, состоявшейся 8 октября", - указано в сообщении.
Минфин и Минкультуры должны будут предусмотреть выделение этих средств из федерального бюджета, а о результатах нужно будет доложить в правительство до 20 декабря.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Культура
 
 
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