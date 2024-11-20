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Киев начал контакты с будущей администрацией Трампа, заявил Сибига
Киев начал контакты с будущей администрацией Трампа, заявил Сибига - РИА Новости, 20.11.2024
Киев начал контакты с будущей администрацией Трампа, заявил Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал практические шаги, чтобы установить прямые контакты с будущей администрацией США во главе с победившим на РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:24
2024-11-20T14:24
2024-11-20T14:24
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал практические шаги, чтобы установить прямые контакты с будущей администрацией США во главе с победившим на выборах Дональдом Трампом, однако не стал уточнять, встречался ли он с кем-либо из команды следующего американского президента во время визита в Вашингтон. "(В ходе поездки в США - ред.) у меня были очень важные встречи как с республиканцами, так и с демократами, также ... с нынешней администрацией. И мы начали практический этап в отношении установления прямых контактов с новой администрацией", - заявил Сибига на пресс-конференции в Вене, отвечая на вопрос журналиста о том, были ли у него или у кого-то из украинских властей какие-то встречи с командой Трампа. Сибига сослался на существование определенных ограничений в законодательстве США в отношении осуществления официальных контактов. Ранее Сибига заявлял, что диалог между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом уже налажен. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, киев, дональд трамп, андрей сибига, владимир зеленский, мид украины, украина
В мире, США, Киев, Дональд Трамп, Андрей Сибига, Владимир Зеленский, МИД Украины, Украина
Киев начал контакты с будущей администрацией Трампа, заявил Сибига
Сибига заявил, что Киев начал устанавливать контакты с будущей командой Трампа
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал практические шаги, чтобы установить прямые контакты с будущей администрацией США во главе с победившим на выборах Дональдом Трампом, однако не стал уточнять, встречался ли он с кем-либо из команды следующего американского президента во время визита в Вашингтон.
"(В ходе поездки в США - ред.) у меня были очень важные встречи как с республиканцами, так и с демократами, также ... с нынешней администрацией. И мы начали практический этап в отношении установления прямых контактов с новой администрацией", - заявил Сибига на пресс-конференции в Вене
, отвечая на вопрос журналиста о том, были ли у него или у кого-то из украинских властей какие-то встречи с командой Трампа.
Сибига сослался на существование определенных ограничений в законодательстве США в отношении осуществления официальных контактов.
Ранее Сибига заявлял, что диалог между Владимиром Зеленским
и президентом США Дональдом Трампом уже налажен.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.