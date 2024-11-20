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В Киевской области заявили о взрывах, связанных с работой ПВО
В Киевской области заявили о взрывах, связанных с работой ПВО - РИА Новости, 20.11.2024
В Киевской области заявили о взрывах, связанных с работой ПВО
Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в среду утром в Киевской области, сообщил начальник киевской городской военной администрации Сергей... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:25
2024-11-20T07:25
2024-11-20T07:25
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в среду утром в Киевской области, сообщил начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко. "В области работает ПВО", - написал Попко в своём Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киевская область, в мире, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Киевской области заявили о взрывах, связанных с работой ПВО
Глава киевской ГВА Попко заявил о взрывах, связанных с работой ПВО