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В Киевской области заявили о взрывах, связанных с работой ПВО - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kiev-1984736782.html
В Киевской области заявили о взрывах, связанных с работой ПВО
В Киевской области заявили о взрывах, связанных с работой ПВО - РИА Новости, 20.11.2024
В Киевской области заявили о взрывах, связанных с работой ПВО
Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в среду утром в Киевской области, сообщил начальник киевской городской военной администрации Сергей... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:25
2024-11-20T07:25
специальная военная операция на украине
киевская область
в мире
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в среду утром в Киевской области, сообщил начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко. "В области работает ПВО", - написал Попко в своём Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241120/zhitomir-1984729187.html
киевская область
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киевская область, в мире, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Киевской области заявили о взрывах, связанных с работой ПВО

Глава киевской ГВА Попко заявил о взрывах, связанных с работой ПВО

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в среду утром в Киевской области, сообщил начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"В области работает ПВО", - написал Попко в своём Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьВ миреУкраинаКиевВооруженные силы РФ
 
 
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